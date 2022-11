Energiekonzern Uniper schreibt 40 Milliarden Euro Verlust

Deutschlands größter Gashändler hat in den ersten neun Monaten 40 Milliarden Euro verloren. Das dürfte der höchste Fehlbetrag in der Geschichte deutscher Unternehmen sein.

Das Minus des Konzerns wächst täglich. (Foto: dpa) Uniper-Zentrale in Düsseldorf

Düsseldorf Der vor der Verstaatlichung stehende Energiekonzern Uniper schreibt in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 rund 40 Milliarden Euro Verlust. Das gab das Unternehmen am Donnerstagmorgen im Rahmen seiner Präsentation der Quartalszahlen bekannt.

Der Verlust von Uniper ist so gigantisch, dass sich in der deutschen Unternehmensgeschichte kaum ein äquivalenter Fall finden lässt. Ähnlich in den Miesen war 2002 nur die Deutsche Telekom. Doch selbst sie legte damals aufs Jahr betrachtet „nur" 25 Milliarden Euro Verlust vor.

Bei Uniper enthält der Verlust rund zehn Milliarden Euro Kosten für die Ersatzbeschaffung von Gas. Rund 31 Milliarden Euro kommen aus erwarteten künftigen Verlusten, weil Russland kein Gas mehr nach Deutschland liefert.

Der Verlust ist so hoch, dass er mehr als die Hälfte des Grundkapitals von Uniper ausmacht. Bereits in der vergangenen Woche hatte das Düsseldorfer Unternehmen per Pflichtmitteilung bekanntgegeben, dass der Verlust „in zweistelliger Milliardenhöhe“ liegen werde.

