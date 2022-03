Energiekonzern Uniper verlängert KfW-Kreditlinie um ein Jahr

Die Linie über bis zu zwei Milliarden Euro hat der Energiekonzern bislang nicht in Anspruch genommen. Angesichts des Ukrainekrieges geht Uniper aber auf Nummer sicher.

Der Energiekonzern sichert sich finanziell ab. (Foto: Imago) Uniper-Kraftwerke Gelsenkirchen-Scholven

Düsseldorf Der Energiekonzern Uniper hat eine laufende Kreditvereinbarung mit der staatlichen KfW verlängert. Die Linie in Höhe von bis zu zwei Milliarden Euro sei bis dato zwar nicht in Anspruch genommen worden, teilte das MDax-Unternehmen am Mittwochabend in Düsseldorf mit.

Angesichts des Kriegs in der Ukraine und den damit verbundenen Schwankungen an den Rohstoffmärkten hätten sich Uniper und die KfW-Bankengruppe aber vorsichtshalber auf eine Weiterführung der Fazilität in unveränderter Höhe bis zum 30. April 2023 geeinigt.

Ursprünglich wäre die Anfang Januar vereinbarte Linie zum Monatsende ausgelaufen. Uniper musste zum Jahresanfang wegen der Preisexplosion bei Strom und Gas den Finanzierungsrahmen zur Absicherung seiner Geschäfte um insgesamt bis zu fast zwölf Milliarden Euro ausweiten.

Mehr: Rette sich, wer kann: So wollen Unternehmen bei einem Gasembargo ihre Lieferverpflichtungen loswerden

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen