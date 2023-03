Energiekonzern Vergütung von Shell-Chef 2022 um 50 Prozent gestiegen

Grund für die erhöhte Vergütung sind die gestiegenen Energiekosten. Das Öl- und Gasunternehmen verdoppelte seinen Gewinn 2022 zusätzlich auf 40 Milliarden Dollar.

London Aufgrund der gestiegenen Energiekosten ist die Vergütung von Shell-Chef Ben van Beurden im vergangenen Jahr auf fast zehn Millionen Pfund angewachsen. Der Vorstandsvorsitzende erhalte damit knapp 50 Prozent mehr als im Jahr zuvor, teilte der Energiekonzern mit Sitz in London am Donnerstag mit. Öl- und Gasunternehmen hatten im vergangenen Jahr Rekordgewinne erzielt, weil der russische Angriff auf die Ukraine die Preise in die Höhe trieb.

Shell zahlte Ben van Beurden im Jahr 2022 insgesamt 9,7 Millionen Pfund. Der Unternehmensgewinn verdoppelte sich auf den Rekordwert von 40 Milliarden Dollar. Laut dem Jahresbericht des Unternehmens schloss van Beurdens Gehalt einen Bonus von 2,6 Millionen Pfund und Aktien im Wert von 4,9 Millionen Pfund ein. Van Beurden trat Ende letzten Jahres zurück und wurde durch Wael Sawan ersetzt, der dem Bericht zufolge ein Grundgehalt von 1,4 Millionen Pfund und einen Bonus erhält, der wahrscheinlich höher als das Gehalt ausfällt.

Inzwischen mehren sich Forderungen an die Öl- und Gasunternehmen, sich stärker für die Senkung der hohen Energiekosten einzusetzen, die Verbrauchern und kleinen Unternehmen schaden. Abgeordnete der britischen Opposition forderten eine Steuer für Übergewinne von Öl- und Gasunternehmen, um damit Haushalte zu unterstützen, die sich ihre Stromrechnungen kaum noch leisten können. Mehr: In diesen drei Fällen kassieren Sie das Geld doppelt