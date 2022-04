Energiekonzern Warum Uniper im ersten Quartal einen Milliardenverlust schreibt – und später kräftig profitieren dürfte

Düsseldorf Der Energiekonzern Uniper hat im ersten Quartal einen Nettoverlust von vorläufig rund drei Milliarden Euro eingefahren. Nach den vorläufigen Zahlen verbuchte die deutsche Tochter des finnischen Energiekonzerns Fortum von Januar bis Ende März einen bereinigtes Ergebnis (Ebit) von minus 830 Millionen Euro. Das teilte das Düsseldorfer Unternehmen am Dienstagabend mit. Im Vorjahreszeitraum hatte Uniper noch einen Gewinn von 731 Millionen Euro erzielt. Die Aktie verlor am Mittwoch rund ein Prozent.

Der hohe Nettoverlust liegt zum einen an Abschreibungen: Uniper hatte 695 Millionen Euro in die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 investiert, deren Inbetriebnahme seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine als gescheitert gilt. Das gewährte Darlehen bekommt Uniper nicht zurück, ebenso wenig wie die Zinsen, die das Unternehmen damit verdienen wollte. Bereits im März hatte Uniper deshalb erklärt, wegen Nord Stream 2 rund 987 Millionen Euro abschreiben zu müssen.

Darüber hinaus schreibt Uniper einen Teil seiner russischen Tochtergesellschaft Unipro ab. Diese betreibt in Russland fünf Kraftwerke und erwirtschaftete im vergangenen Jahr knapp 20 Prozent des operativen Ergebnisses des Konzerns. Die Abschreibungen auf Nord Stream 2 und Unipro im ersten Quartal betragen insgesamt zwei Milliarden Euro.

Daneben gibt es aber einen weiteren wichtigen Grund für das schlechte Quartalsergebnis: Uniper hat weniger Gas aus seinen Speichern verkauft als üblich um diese Jahreszeit. Hintergrund ist allerdings nicht die Versorgungssicherheit in Deutschland – sondern das Geschäft.

Uniper verschiebt Einnahmen aus seinem Gasgeschäft in die Zukunft, weil sie dann lukrativer sind. Das Unternehmen verdient normalerweise viel Geld, indem es Gas etwa im Sommer einkauft, wenn es günstig ist, und es im Winter teurer wieder verkauft. Auch aktuell besitzt Uniper Gasmengen, die es noch zu vergleichsweise günstigen Preisen eingekauft hat.

Ergebnisverschiebung statt Ergebnisausfall

Aufgrund des warmen Wetters in den vergangenen Wochen einerseits und des Ukraine-Krieges und der Krise mit Russland andererseits herrscht allerdings eine ungewöhnliche Situation am Gasmarkt: Die Preise für Gaslieferungen im März waren niedriger als die Preise am Terminmarkt für das zweite und das dritte Quartal.

Um von den hohen künftigen Preisen profitieren zu können will Uniper also größere Mengen Gas im zweiten und dritten Quartal verkaufen. Dafür hat das Unternehmen sogar noch kurzfristig Gas zugekauft. Dadurch entstehen nun erst einmal Einbußen. Langfristig aber dürfte Uniper ein gutes Geschäft machen. Entsprechend erklärte Uniper-Finanzchefin Tiina Tuomela, es handele sich nicht um einen Ergebnisausfall, sondern um eine Ergebnisverschiebung.

An seinen Jahresprognosen für ein bereinigtes Ebit von 1,0 bis 1,3 Milliarden Euro und einem bereinigten Jahresüberschuss von 800 Millionen Euro bis 1,1 Milliarden Euro hält der Konzern deshalb fest. Den kompletten Bericht legt Uniper am 3. Mai vor.

Zu den großen Einflussfaktoren kamen noch ein paar kleinere hinzu, die das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahresquartal schmälerten. Zum einen kämpfte Uniper im vierten Quartal 2021 mit hohen sogenannten Margining-Zahlungen: Da die Gaspreise sehr hoch waren, musste das Unternehmen im Handel mit anderen Konzernen hohe Sicherheitsleistungen hinterlegen. Dafür brauchte es jede Menge Liquidität. Um die vorzuhalten, hat das Unternehmen laut einem Sprecher Vermögenswerte verkauft, die eigentlich erst im ersten Quartal 2022 verkauft werden sollten. Entsprechend niedriger fiel das Ergebnis nun aus.

Hinzu kam außerdem noch ein Sondereffekt, der das jetzige Ergebnis im Vergleich zum Vorjahresquartal noch schlechter aussehen lässt: Im ersten Quartal 2021 gab es eine große Kältewelle in den USA. Uniper konnte damals verflüssigtes Erdgas dorthin liefern und so besonders viel Geld verdienen. Diesen Sondereffekt gab es in diesem Jahr nicht.

Ein Lichtblick für Uniper: Die hohen Liquiditätsanforderungen aufgrund der Margining-Zahlungen haben sich mittlerweile etwas verringert. Zum einen sind die Preise – zumindest bis Mittwoch – ein wenig gesunken. Zum anderen hat Uniper mittlerweile einige der Verträge erfüllt, auf die die hohen Sicherheitszahlungen angefallen waren.

