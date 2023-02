Energiekonzern Weniger Atomstrom: EDF schreibt Rekordverlust von 18 Milliarden Euro

Insgesamt beträgt der Schuldenberg von EDF nun 64,5 Milliarden Euro an – und wird zum Problem für die französische Regierung.

Paris Der französische Energiekonzern EDF hat am Freitag für 2022 einen Rekordverlust von 17,94 Milliarden Euro vermeldet, nach einem Gewinn von rund fünf Milliarden Euro im Vorjahr. Die geringe Produktion von Atomstrom im vergangenen Jahr hatte große Auswirkungen auf die Bilanz.

Insgesamt beträgt der Schuldenberg von EDF nun 64,5 Milliarden Euro – und wird zum Problem für die französische Regierung, die spätestens im Mai die Verstaatlichung des Konzerns abschließen will.

Der Anstieg der Energiepreise trieb den Umsatz von EDF, der sich um 70 Prozent auf 143,5 Milliarden Euro erhöhte. Dennoch landete der Konzern tief in den roten Zahlen, weil seine Atomreaktoren im vergangenen Jahr so wenig Strom wie seit 1988 nicht mehr produzierten.

Für den Milliardenverlust machte Konzernchef Luc Rémont auch „außergewöhnliche regulatorische Maßnahmen in 2022“ verantwortlich. EDF muss der Konkurrenz Atomstrom zu deutlich vergünstigten Preisen abgeben, um den von der Regierung im Kampf gegen hohe Energiekosten eingeführten Strompreisdeckel zu finanzieren.

Im vergangenen Jahr stand zeitweise mehr als die Hälfte der 56 Atomreaktoren in Frankreich still. Der Hauptgrund war eine Häufung von routinemäßigen Wartungsarbeiten, die während der Pandemie verschoben worden waren.

EDF-Chef Rémont: Sanierung hat Priorität

Außerdem musste eine Reihe von Reaktoren auf kleinste Risse an Rohrleitungen des Kühlsystems überprüft werden, nachdem dort bei einigen Meilern Probleme festgestellt worden waren.

Die Nuklearflaute machte Frankreich zum ersten Mal seit Jahrzehnten zu einem Nettoimporteur von Strom. Mittlerweile hat sich die Lage wieder verbessert, 43 der 56 Reaktoren sind am Netz. Für 2023 strebt EDF eine Atomstromproduktion von 300 bis 330 Terawattstunden (TWh) an, gegenüber 279 TWh im vergangenen Jahr.

„Unsere Priorität ist die Sanierung von EDF“, sagte Rémont, der vergangenen Herbst auf Wunsch der Regierung von Präsident Emmanuel Macron die Konzernführung übernahm. „Ich bin überzeugt, dass alle laufenden Aktionen dazu ab 2023 Früchte tragen werden.“

In französischen Regierungskreisen hieß es, man nehme „die Verschlechterung der finanziellen Situation von EDF“ zur Kenntnis. Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire sowie Energiewendeministerin Agnès Pannier-Runacher hätten aber volles Vertrauen in Rémont und die Belegschaft von EDF, die Atomstromkapazitäten „so bald wie möglich“ wieder vollständig herzustellen. „Die Sanierung der Finanzen von EDF wird in erster Linie über eine Steigerung des Produktionsvolumens gelingen.“

Staatsmacht 96 Prozent beträgt der Anteil des französischen Staates an dem Energiekonzern EDF nach Angaben der französischen Finanzmarktaufsicht AMF.

Frankreich macht derzeit die Teilprivatisierung des Stromkonzerns aus dem Jahr 2005 rückgängig. Im Herbst hatte Macrons Regierung den privaten Aktionären ein Kaufangebot unterbreitet, um den Staatsanteil von zuvor 84 auf 100 Prozent zu erhöhen. Die französische Regierung lässt sich die Übernahme fast zehn Milliarden Euro kosten.

Die Frist für die Aktionäre, das Angebot von zwölf Euro je Anteilsschein anzunehmen, lief Anfang Februar ab. Nach Angaben der französischen Finanzmarktaufsicht AMF liegt der Anteil des Staates an EDF nun bei etwa 96 Prozent.

Macrons Regierung will auch die verbleibenden vier Prozent aufkaufen und den Konzern dann von der Börse nehmen. Dafür muss Paris aber noch die Entscheidung eines Berufungsgerichts über eine Klage unzufriedener EDF-Aktionäre abwarten. Das Urteil soll Anfang Mai fallen.

Unter vollständiger staatlicher Kontrolle soll EDF stark in die Kernkraft investieren. Macron hat den Bau von mindestens sechs neuen Atomreaktoren angekündigt. Weitere Ausgaben entstehen durch die Renovierung der bestehenden Atomkraftwerke, von denen viele bereits Laufzeiten von mehr als 40 Jahren aufweisen. Der Präsident hofft, die Lebensdauer der Reaktoren auf mehr als 50 Jahre verlängern zu können.

