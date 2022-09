Energiekonzerne Exxon und Shell offenbar kurz vor Verkauf von Aera

Insidern zufolge wollen Exxon und Shell den kalifornischen Ölproduzenten Aera verkaufen. Der Verkaufspreis könnte mehrere Milliarden Dollar betragen.

Der Ölproduzent Exxon Mobil will sein Joint Venture mit Shell, Aera, loswerden. (Foto: Reuters) Exxon

New York Der US-Ölproduzent Exxon Mobile und der Energiekonzern Shell wollen Insidern zufolge ihr Joint Venture Aera abstoßen. Die beiden Unternehmen befinden sich mit Unterstützung des Finanzberaters JPMorgan in fortgeschrittenen Gesprächen mit mehreren potenziellen Käufern und Konsortien für den kalifornischen Öl- und Gasproduzenten, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. Exxon, Shell und JPMorgan lehnten eine Stellungnahme zunächst ab.

Aera ist einer der größten Ölproduzenten Kaliforniens und fördert laut seiner Website täglich 125.000 Barrel Öl und rund eine Million Kubikmeter Erdgas. Das Unternehmen erwirtschaftet jährlich etwa eine Milliarde Dollar, so dass der Wert des Geschäfts mehrere Milliarden Dollar betragen könnte. Reuters berichtete vergangenes Jahr, dass Shell einen Ausstieg aus dem Unternehmen anstrebe.

Mehr: Öl-Konzerne machen enorme Gewinne – und investieren weiter in fossile Energien

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen