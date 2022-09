Energiekonzerne Exxon und Shell verkaufen Aera an deutschen Vermögensverwalter Ikav

Das Geschäft hat ein Volumen von vier Milliarden Dollar. Es soll im vierten Quartal abgeschlossen werden.

Das Gemeinschaftsgeschäft von Exxon und Shell soll im letzten Quartal des Jahres vollendet werden. (Foto: Reuters) Exxon

Houston / New York Der Ölproduzent Exxon Mobile und der Energiekonzern Shell verkaufen ihr Joint Venture Aera an den deutschen Vermögensverwalter Ikav. Das verkündeten die Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss.

Sie besiegelt das Ende einer 25-jährigen Partnerschaft, aus der einer der größten Ölproduzenten Kaliforniens hervorgegangen war. Das Geschäft mit der Ikav-Tochter Green Gate Resources hat ein Volumen von vier Milliarden Dollar und soll im vierten Quartal abgeschlossen werden.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte zuletzt über die Verkaufspläne berichtet. Aera förderte der Mitteilung zufolge 2021 etwa 95.000 Barrel Öl und Erdgas pro Tag.

Mehr: Gazprom vertuscht die Abhängigkeit von Europa

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen