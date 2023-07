Energiekonzerne Uniper und RWE können im Streit um Kohleausstieg Schiedsgericht nicht anrufen

Die Konzerne sehen sich wegen geänderter Energiegesetze bezüglich des Kohleausstiegs geschädigt. Im Streit um Entschädigungszahlungen seien deutsche Gerichte zuständig, erklärt nun der Bundesgerichtshof.

Die Unternehmen hatten zuvor das Schiedsgericht zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten, das International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), angerufen. (Foto: imago images/Hans Blossey) Kohlekraftwerk von RWE

Karlsruhe Im Streit um milliardenschwere Entschädigungszahlungen wegen des Kohleausstiegs und der Änderung anderer Energiegesetze hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe die deutschen Gerichte für zuständig erklärt. Energiekonzerne mit Sitz in einem EU-Staat können nicht verlangen, dass zuerst das internationale Schiedsgericht ICSID über ihre Klagen gegen europäische Staaten entscheidet, urteilte der BGH am Donnerstag. RWE, Uniper und die in Irland ansässige Renewable Power müssen nun den Rechtsweg vor deutschen staatlichen Gerichten beschreiten. (AZ: I ZR 43/22, I ZR 74/22 und I ZR 75/22)

Die drei Unternehmen sehen sich geschädigt, weil sowohl Deutschland als auch die Niederlande ihre Energiegesetze geändert haben. Sie hatten deshalb das Schiedsgericht zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten, das International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), angerufen.

Dort wollten sie einen Schiedsspruch erreichen, dessen Vollstreckung anschließend von den nationalen Gerichten hätte bestätigt werden müssen. Die Unternehmen beriefen sich auf ein Übereinkommen vom März 1965, wonach das ICSID für Investitionsstreitigkeiten zuständig sein soll. Der BGH folgte dagegen den Anträgen Deutschlands und der Niederlande. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) würden Schiedsklauseln bei innereuropäischen Investitionsstreitigkeiten gegen das Unionsrecht verstoßen. Diese eindeutigen Entscheidungen seien auch auf das Übereinkommen von 1965 anzuwenden, so der BGH. Ein anderslautendes Urteil des Kammergerichts Berlin hob der BGH auf. Das Berliner Gericht hatte im Fall von Renewable Power das Schiedsgericht für zuständig erklärt. Das Oberlandesgericht (OLG) Köln hatte im Falle von Uniper und RWE wiederum anders entschieden und die Zuständigkeit deutscher staatlicher Gerichte bejaht. Mehr: Uniper hebt Ausblick an und prüft Rückzahlung von Staatshilfe