Energiekosten Gazprom senkt Lieferung durch Nord Stream 1 auf 20 Prozent – und der Gaspreis reagiert schon

Düsseldorf Der russische Gaskonzern Gazprom senkt die Lieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 weiter. Von diesem Mittwoch an würden noch 20 Prozent der möglichen Menge, oder 33 Millionen Kubikmeter Gas, täglich durch die wichtigste Versorgungsleitung nach Deutschland fließen, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Als Begründung führt Gazprom die Reparatur einer weiteren Turbine an. Die russische Aufsichtsbehörde Rostekhnadzor, die sich um die technischen Belange der Energieversorgung kümmert, habe die Überprüfung angeordnet.

Bundesnetzagentur-Chef Klaus Müller bestätigte die Meldung. „Die Nominierung der Nord Stream 1 wurde für Mittwoch halbiert“, schrieb er via Twitter. Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums wies die Begründung von Gazprom zurück: „Es gibt nach unseren Informationen keinen technischen Grund für eine Reduktion der Lieferungen.“

Bereits in der vergangenen Woche hatte der russische Präsident Wladimir Putin eine Drosselung der Gaslieferungen über Nord Stream 1 angedroht. Als Grund nannte er damals den Streit um eine andere Turbine des Energietechnikkonzerns Siemens Energy.

Diese war zur Wartung in Kanada. Seit mehreren Tagen ist sie unterwegs in Richtung Russland. Gazprom monierte am Montag jedoch erneut, dass Dokumente für die Wiedereinfuhr mit Blick auf das derzeitige Sanktionsrecht fehlerhaft seien.

Siemens Energy äußerte sich am Abend erstmals ausführlich zu dem Thema: „Der Transport der Turbine ist vorbereitet und könnte sofort starten“, teilte der Konzern mit. „Was allerdings fehlt, sind erforderliche Zolldokumente für den Import nach Russland. Diese Informationen können nur vom Kunden bereitgestellt werden.“

„Wir sehen zum jetzigen Zeitpunkt keinen Zusammenhang zwischen der Turbine und den durchgeführten beziehungsweise angekündigten Gasdrosselungen.“ Stellungnahme Siemens Energy

In der Pipeline Nord Stream 1 am Standort Portowaja sind mehrere Turbinen der deutschen Siemens-Tochter im Einsatz. Dass Russland nun eine weitere Turbine als Grund für die Lieferprobleme anführt, wirkt auf die Beteiligten in Deutschland nicht glaubwürdiger als die bisherige Argumentation. „Wir sehen zum jetzigen Zeitpunkt keinen Zusammenhang zwischen der Turbine und den durchgeführten beziehungsweise angekündigten Gasdrosselungen“, teilte Siemens Energy mit.

Auch die Bundesregierung hält die Argumentation von Russland und Gazprom für konstruiert und wertet das Vorgehen als Teil einer Erpressungsstrategie des Kremls wegen der westlichen Sanktionen gegen Russland im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg. Man beobachte die Lage um Nord Stream 1 im engen Austausch mit der Bundesnetzagentur und dem Krisenteam Gas sehr genau, teilte das Wirtschaftsministerium mit.

Grünen-Politiker: Fadenscheinige Gründe von Gazprom

Der wirtschaftspolitische Sprecher der Grünen, Dieter Janecek, nannte die von Gazprom angeführten Gründe „fadenscheinig“: „Es bleibt richtig, dass wir uns intensiv auf alle Szenarien vorbereiten“, sagte er dem Handelsblatt.

Bei Bundesregierung und unter Experten herrscht dabei Einigkeit: Die Turbine kann nicht der technische Grund für die geringeren Lieferungen sein, stattdessen sei die Drosselung politisches Kalkül. „Man hat manchmal den Eindruck, Russland will sie gar nicht mehr zurücknehmen“, hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erst am Donnerstag gesagt.

Auch aus Branchenkreisen heißt es, dass eine einzelne Turbine nicht verantwortlich sei für das Funktionieren der gesamten Pipeline. Schließlich werde selbst in kleineren Verdichterstationen immer mit „Redundanzen“ geplant. Das heißt man verbaut immer mehrere Turbinen oder hat Ersatz, um den Gasfluss jederzeit sicherzustellen. Gazprom betont aber auch weiterhin, von der Turbine hänge die verlässliche Arbeit der Gasleitung Nord Stream und die Versorgung der europäischen Verbraucher ab.

Weitere Preissprünge für Gas zu erwarten

Sollten sich die Nord-Stream-Lieferungen tatsächlich auf Dauer bei 20 Prozent einpendeln, wäre das ein weiterer Rückschlag für die angeschlagene deutsche Wirtschaft. Bereits kurz nach der Ankündigung am Montagnachmittag sprang der Gaspreis an der niederländischen TTF-Börse für den Monat August um zehn Euro die Megawattstunde auf aktuell 176.

Ein Gasmangel, der zur Abschaltung von Produktionen führen würde, ist in diesem Szenario nicht zwangsläufig zu erwarten, kann aber auch nicht ausgeschlossen werden. „Die erneuten Kürzungen zeigen noch einmal, wie unzuverlässig die Gasversorgung aus Russland im Moment ist“, betont Experte Schröder.

Sollte es zu einem vollständigen Lieferausfall kommen, wären die Folgen dramatisch. Berechnungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) deuten darauf hin, dass Deutschland dann auf jeden Fall in eine Rezession getrieben würde.

Im schlimmsten Fall würde die Wirtschaftsleistung demnach um drei Prozent einbrechen. Diese Situation wird laut IWF eintreten, wenn bei einem Lieferstopp die EU-Länder ihre Gasreserven untereinander nicht teilen und Preisschocks für Verbraucher nicht abfangen.

Zahl des Tages 26 Prozent seines Erdgasbedarfs deckt Deutschland noch aus Russland. Vor Beginn des Ukrainekriegs waren es 55.

Dabei hatte es am Montag erst noch positive Signale um die Gasversorgung gegeben. Bundesnetzagentur-Chef Müller hatte am Mittag mitgeteilt, die Gasspeicher würden wieder befüllt.

Gasversorgung: Deutschland reduziert Import von Gas aus Russland

Nun sei man „endlich wieder auf einem ordentlichen Einspeicherpfad“, so Müller. Der durchschnittliche Speicherstand liegt aktuell bei 65,9 Prozent. Gesetzliche Vorgabe zum ersten September sind 75 Prozent.

Zwar hat Deutschland seine Gasimporte aus Russland in den vergangenen Monaten drastisch reduziert – aktuell stammen nur noch 26 Prozent des Erdgasverbrauchs hierzulande aus Russland. 2021 lag der Anteil noch bei knapp 55 Prozent. Das russische Gas wird aber vor allem mit Blick auf den kommenden Winter gebraucht, um Deutschlands Speicher rechtzeitig aufzufüllen.

