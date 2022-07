 Energiekrise: Bis zu zehn Milliarden Euro Verlust drohen – So erklärt der Uniper-Chef den Antrag auf Staatshilfe

Deutschlands größter Gashändler ruft nun auch offiziell nach Unterstützung aus Berlin. Derweil schlägt Haupteigner Fortum vor, der Bund könne das Deutschlandgeschäft übernehmen.

Wie stark darf das Unternehmen die hohen Gaspreise weiterreichen? (Foto: dpa) Uniper-Chef Klaus-Dieter Maubach beantragt staatliche Stabilisierungsmaßnahmen

Düsseldorf Der Gaskonzern Uniper hat am Freitag bei der Bundesregierung einen Antrag auf Stabilisierungsmaßnahmen gestellt. Der Vorschlag basiert auf den neuen Paragrafen des Energiesicherungsgesetzes – Uniper will seine Mehrkosten entweder direkt an die eigenen Kunden, oder über eine Umlage auf alle Endkunden verteilen.

Zusätzlich soll die bereits bei zwei Milliarden Euro bestehende Kreditlinie bei der Bundesbank KfW aufgestockt werden. Als letzte Option stellt Uniper erneut eine Beteiligung des Bundes über Eigenkapital zur Diskussion.

„Die Situation ist für uns nicht mehr lange tragbar, deswegen haben wir den offiziellen Antrag auf Staatshilfe heute gestellt. Die Bundesregierung hat die nötigen Instrumente dafür geschaffen, jetzt hoffen wir auf eine schnelle Lösung“, sagte Uniper-Chef Klaus-Dieter Maubach auf einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag in Düsseldorf. Bei den aktuellen Gaspreisen häufe man in den nächsten Monaten Verluste von bis zu zehn Milliarden Euro an.

Uniper: Einigung über Höhe benötigter Staatshilfen steht aus

