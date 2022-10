Energiekrise Bund dämpft Strompreis mit Milliarden-Zuschuss

Um 250 Prozent hätten die Kosten für Stromnetze in Deutschland im kommenden Jahr steigen können. Der Staat verhindert das – und investiert große Summen.

Ein Teil des Strompreises fließt an die Übertragungsnetzbetreiber, die Strom über weite Strecken transportieren. (Foto: dpa) Höchstspannungsleitung

Düsseldorf Die Bundesregierung hat einen absehbaren weiteren Anstieg der Strompreise in Deutschland gebremst. Sie verhindert, dass die Stromnetzgebühren im kommenden Jahr stark steigen und so auch den Gesamt-Strompreis für Verbraucher anheben. Das geht aus einer Mitteilung der vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber hervor.

Übertragungsnetzbetreiber sind für die großen Stromtrassen in Deutschland zuständig, die Strom über weite Strecken transportieren. Je nach Region in Deutschland ist der zuständige Übertragungsnetzbetreiber entweder 50 Hertz, Amprion, Tennet oder TransnetBW.

Für 2023 veröffentlichen die vier Unternehmen erstmals gemeinsam bundeseinheitliche Übertragungsnetzentgelte. Laut der Mitteilung am Mittwoch liegen die vorläufigen durchschnittlichen Netzentgelte im kommenden Jahr bei 3,12 Cent pro Kilowattstunde. Aktuell gilt in Deutschland je nach Zone ein Entgelt zwischen 2,94 und 3,29 Cent. Der neue Preis liegt also nur leicht über dem alten Durchschnitt. In der Mitteilung heißt es, dass das dritte Entlastungspaket der Bundesregierung hilft, die Netzentgelte auf dem Niveau des Vorjahrs zu stabilisieren.