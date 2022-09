Energiekrise Cropenergies prüft wegen hoher Energiepreise Stilllegung von Anlagen

Gestiegene Kosten und gesunkene Absatzpreise für Biokraftstoff setzen das Unternehmen unter Druck. Neben einer reduzierten Produktion scheint auch eine Stilllegung möglich.

Düsseldorf Der Biosprit-Hersteller Cropenergies bekommt den Kostendruck durch steigenden Energie- und Rohstoffpreise zu spüren. Hinzu komme, dass höhere Ethanol-Einfuhren in die EU und Großbritannien aus Brasilien und den USA die Absatzpreise für den Biokraftstoff schmälerten, teilte die in den Kleinwerteindex SDax zurückgekehrte Südzucker-Tochter am Montag mit.

Daher stelle der Vorstand die Kapazitäten auf den Prüfstand. Es werde erwogen, die Fertigung ab Januar 2023 zu reduzieren oder sogar vorübergehend stillzulegen.

Dabei stehe vor allem die Anlage von Ensus im britischen Wilton im Fokus, deren Profitabilität wegen der gestiegenen Kosten unter Druck stehe. Sie verfüge aktuell über eine Jahresproduktion von 400.000 Kubikmetern erneuerbarem Ethanol, das unter anderem als E10 in Benzin in Deutschland beigemischt wird, 350.000 Tonnen getrocknetem Tierfutter und bis zu 250.000 Tonnen biogenem CO2.

Die Ziele für das laufende Bilanzjahr 2021/22 behielt der Vorstand allerdings bei. Der Konzern profitiert derzeit noch davon, sich schon vor dem Ukraine-Krieg gegen steigende Rohstoff- und Energie-Preise abgesichert zu haben.

Cropenergies schraubte daher die Prognose im Juni für das operative Ergebnis um 60 Millionen auf 165 bis 215 Millionen Euro nach oben. Das wären bis zu 70 Prozent mehr als im Rekordjahr 2021/22. Der Umsatz soll mit 1,45 bis 1,55 (1,08) Milliarden Euro um rund 100 Millionen höher ausfallen als bisher angenommen. Bei den Anlegern kamen die Nachrichten nicht gut an. Der Kurs gab am ersten Tag zurück im SDax um mehr als fünf Prozent auf 14,66 Euro nach.