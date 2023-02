Energiekrise Energiekonzern Shell hat seinen Gewinn 2022 verdoppelt

London Dank eines boomenden Gasgeschäfts in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres hat Shell 2022 das bisher beste Geschäftsergebnis seiner Geschichte eingefahren. Der Gewinn des Energiekonzerns verdoppelte sich gegenüber dem Vorjahr auf fast 40 Milliarden Dollar.

Das ist einer der höchste Profite, die jemals von einem Unternehmen in Großbritannien erzielt worden sind. Die Gassparte steuerte im letzten Quartal rund sechs Milliarden Dollar zu Shells Erfolg bei, das sind zwei Drittel des gesamten Quartalsgewinns.

Rekordgewinne großer Energiekonzerne gibt es derzeit in Serie: Zuvor hatte das US-Unternehmen Exxon Mobil einen Profit von fast 56 Milliarden Dollar gemeldet. BP und Total werden ihre Ergebnisse nächste Woche bekannt geben.

Grund für die beispiellose Gewinnwelle sind vor allem die stark gestiegenen Gaspreise infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Shell ist der weltweit größte Händler von Flüssiggas, dessen Preis nach dem Ausbleiben russischer Gaslieferungen enorm gestiegen ist.

Die großen Gewinner des Öl- und Gasbooms sind die Aktionäre der „Big Oil“ genannten Spitzenkonzerne. Shell will in den kommenden Monaten eigene Aktien im Wert von rund vier Milliarden Dollar zurückkaufen und die Dividende um 15 Prozent steigern. Das Unternehmen hatte in den vergangenen zwölf Monaten bereits Aktien im Wert von 19 Milliarden Dollar zurückgekauft.

Insgesamt hat Shell im Jahr 2022 rund 26 Milliarden Dollar an seine Anteilseigner ausgeschüttet. „Wir beabsichtigen, diszipliniert zu bleiben und gleichzeitig überzeugende Aktionärsrenditen zu erzielen“, sagte der neue Konzernchef Wael Sawan, der erst zum Jahresbeginn das Steuer bei Shell übernommen hatte.

Die Rekordgewinne der großen Energiekonzerne sorgen jedoch auch für massive Kritik. So protestierte die Umweltschutzorganisation Greenpeace am Donnerstagmorgen vor Shells Firmensitz in London und wies auf die ausstehenden Kompensationszahlungen für von dem Konzern mitverursachte Umweltschäden hin.

Shell zahlt 900 Millionen Dollar Sondersteuer

In Großbritannien wird demnächst ein Gericht darüber entscheiden, ob Shell mehr als 11.000 Einwohnern im nigerianischen Niger-Delta Schadenersatz für Verschmutzungen im Trinkwasser, in der Luft und in der Fisch- und Landwirtschaft zahlen muss. Shell war wesentlich am Aufbau der Ölindustrie in Nigeria beteiligt.

Unmut gibt es aber auch auf politischer Seite. „Kein Unternehmen sollte diese Art von unverschämten Gewinnen aus Putins illegaler Invasion in der Ukraine erzielen“, sagte Ed Davey, Führer der britischen Liberaldemokraten. Er forderte die konservative Regierung in London auf, die Sondergewinnsteuer („windfall tax“) für Öl- und Gaskonzerne weiter zu erhöhen. Der britische Finanzminister Jeremy Hunt hatte die Sonderabgabe erst im Herbst von 25 auf 35 Prozent angehoben und bis 2028 verlängert.

Wael Sawan ist seit Anfang 2023 CEO des Energiekonzerns. (Foto: Shell/Miquel Gonzalez) Shell-Chef baut den Konzern um

Die Unternehmen zahlen damit theoretisch insgesamt 75 Prozent auf Profite aus der Öl- und Gasförderung. Tatsächlich hat Shell im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben jedoch „nur“ 900 Millionen Dollar Sondersteuern in Großbritannien abgeführt. Denn nur fünf Prozent der Konzernerlöse werden in Großbritannien erwirtschaftet. Zudem können die Steuerverpflichtungen durch neue Investitionen vermindert werden. Zusammen mit den Steuern in der EU auf Sondergewinne belaufen sich die Abgaben auf 2,3 Milliarden Dollar für 2022.

„Es gibt Millionen von Menschen, die sich Wärme und Strom nicht leisten können. Und zur gleichen Zeit macht Shell Rekordgewinne, Kriegsgewinne, und die Regierung versäumt es, eine angemessene Gewinnsteuer zu erheben“, kritisierte Ed Miliband, umweltpolitischer Sprecher der oppositionellen britischen Labour-Partei, im Gespräch mit der BBC.

Shell will fossiles Geschäft in neuer Sparte zusammenführen

Der politische Gegenwind zeigt Wirkung: Shell-Chef Sawan kündigte an, die in Großbritannien in den kommenden zehn Jahren geplanten Investitionen von bis zu umgerechnet 28 Milliarden Euro im Lichte des veränderten „Investitionsklimas“ zu überprüfen.

Insgesamt investierte Shell im Jahr 2022 rund 25 Milliarden Dollar, wovon etwa 3,5 Milliarden Dollar (14 Prozent) in erneuerbare Energie und Energielösungen flossen. „Shell kann nicht behaupten, sich im Wandel zu befinden, solange die Investitionen in fossile Brennstoffe die Investitionen in erneuerbare Energien in den Schatten stellen“, sagte Mark van Baal, Gründer der Aktionärsgruppe Follow This.

Anfang der Woche hatte Sawan einen Konzernumbau eingeleitet. Das Gasgeschäft soll zusammen mit der Ölsparte in einen integrierten „Gas und Upstream“-Bereich zusammengefasst werden. Die erneuerbaren Energien und Energielösungen, zu denen auch die Wind- und Solarprojekte des Konzerns gehören, werden mit den Bereichen Ölraffinerien und Marketing zu einer neuen Sparte (Downstream und erneuerbare Energien) vereinigt. Der Shell-Chef will damit alle sogenannten „Low carbon“-Geschäfte in einem Geschäftsbereich zusammenbringen.

Erstpublikation: 02.02.2023, 13:27 Uhr.