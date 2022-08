Energiekrise Erstes Steinkohlekraftwerk aus Reserve geht in Betrieb

Durch die Maßnahme soll Erdgas eingespart werden, das derzeit knapp ist. Das Kraftwerk Mehrum in Niedersachsen gehört zur sogenannten Netzreserve und kann flexibel aktiviert werden.

Das Kraftwerk Mehrum kurz vor der Stilllegung im Dezember 2021. (Foto: dpa) Kohlekraftwerk

Bonn, Hohenhameln Ein erstes Steinkohlekraftwerk aus der Reserve soll demnächst wiederangefahren werden. Es handelt sich um das Kraftwerk Mehrum im niedersächsischen Hohenhameln (Landkreis Peine) zwischen Hannover und Braunschweig, wie die Bundesnetzagentur in Bonn auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Seit 14. Juli erlaubt eine Verordnung, dass Steinkohlekraftwerke aus der sogenannten Netzreserve wieder in Betrieb gehen können, um Erdgas einzusparen. Mehrum ist nach Angaben der Netzagentur bislang der einzige Meiler, der für die Rückkehr ans Stromnetz angemeldet wurde. Im Juni lag der Erdgas-Anteil an der Stromerzeugung in Deutschland bei 11,2 Prozent.

Die Verordnung der Bundesregierung erlaubt den Stromverkauf aus Reservekraftwerken, die mit Steinkohle oder Öl befeuert werden, bis Ende April 2023. Das Wiederanfahren für mehrere Monate ist für Kraftwerksbetreiber wirtschaftlich interessant, weil die Strom-Großhandelspreise derzeit hoch sind. Gleichzeitig ist ausreichend Steinkohle auf dem Weltmarkt vorhanden.

