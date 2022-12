Energiekrise EU-Kommission genehmigt Milliardenhilfe für Uniper – Datteln IV muss verkauft werden

Nach dem grundsätzlichen Ok für eine Übernahme erlaubt Brüssel dem Bund auch die Kapitalmaßnahmen zur Stützung des Gasversorgers. Doch zahlreiche Geschäftsteile müssen veräußert werden.

Brüssel Die EU-Kommission hat deutsche Milliardenhilfen für den angeschlagenen Gasimporteur Uniper unter Auflagen genehmigt. Der Bund darf das Unternehmen mit bis zu 34,5 Milliarden Euro unterstützen, wie die Wettbewerbshüter am Dienstagabend mitteilten.

Damit verbunden sind wie erwartet einige kartellrechtliche Vorgaben, die Uniper erfüllen muss. Die erforderlichen Verkäufe, die bis 2026 abgeschlossen sein müssen, bergen durchaus Überraschungen – und sind umfangreicher als erwartet. So muss unter anderem das erst 2020 in Betrieb genommene Steinkohlekraftwerk Datteln IV am Dortmund-Ems-Kanal veräußert werden. Auch vom Gaskraftwerk im ungarischen Gönyu muss sich der Konzern trennen.

Hinzu kommt laut Uniper das gesamte Geschäft mit Fernwärme in Deutschland, das Stromgeschäft in Nordamerika ohne LNG und Wasserstoff sowie Geschäft mit Schiffstreibstoffen der Uniper Energy DMCC im Mittleren Osten. Darüber hinaus muss der Konzern verschiedenen Pipeline-Beteiligungen und die 84-prozentigen Beteiligung an der russischen Unipro abstoßen.

Bereits am Freitag hatte die Kommission der Verstaatlichung des Unternehmens unter fusions- und kartellrechtlichen Aspekten zugestimmt. Die Maßnahme werde es Uniper erlauben, seine Kunden weiter zu versorgen und helfen, ernsthafte Störungen des deutschen Gasmarktes zu vermeiden. Laut Pflichtmitteilung Unipers sollen die sogenannten Stabilisierungsmaßnahmen umgehend umgesetzt werden. Damit sind die gemachten Auflagen offenbar akzeptiert.

Konkret geht es bei der deutschen Maßnahme laut EU-Kommission um eine sofortige Kapitalerhöhung von acht Milliarden Euro. Darüber hinaus ist eine weitere Kapitalerhöhung bis 2024 von bis zu 26,5 Milliarden Euro vorgesehen. Vermeidung von Dominoeffekt am Gasmarkt Uniper ist wegen des russischen Gaslieferstopps in Schieflage geraten, da sich die Preise vervielfacht haben. Das aus Russland fehlende Gas muss das Unternehmen teurer auf dem Markt kaufen, um alte Lieferverträge zu erfüllen, was zu Liquiditätsproblemen führt. Der Großhändler mit einer ehemals starken Abhängigkeit von Russland ist Lieferant für rund 500 Stadtwerke und weitere rund 500 Industrie-Großkunden. Eine Insolvenz von Uniper hätte wohl einen Dominoeffekt ausgelöst, der zahlreiche Kunden ebenfalls in Schwierigkeiten gebracht hätte. >> Lesen Sie auch: EU-Kommission gibt vorerst grünes Licht für Uniper-Übernahme – Finanzchefin geht Fällt ein Energielieferant aus, springen für gewöhnlich Stadtwerke ein. Da Uniper diese regionalen Grundversorger aber zu seinen Kunden zählt, kämen auch sie ins Wanken. Sie müssten das Erdgas zu höheren Preisen woanders beschaffen. Die weitergegebenen Kosten würden wiederum Millionen Haushalte und viele Unternehmen belasten. Staatshilfe unterliegt europäischen Regeln. Die EU-Kommission als Hüterin eines fairen Wettbewerbs prüft, ob diese diskriminierend in den Markt eingreift. Wenn Deutschland beispielsweise ein bestimmtes Unternehmen so stark bezuschussen würde, dass es einen Konkurrenten aus einem anderen Land aus dem Markt drängen könnte, wäre dies nicht mit EU-Wettbewerbsrecht vereinbar. Durch die Wettbewerbsregeln soll auch sichergestellt werden, dass keine Monopole entstehen, die willkürlich Preise erhöhen könnten. Mehr: Uniper-Aktionäre machen Weg für Verstaatlichung frei.