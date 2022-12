Energiekrise EU-Kommission genehmigt Uniper-Übernahme durch den Bund

Deutschlands größter Gaskonzern war wegen der stark gestiegenen Einkaufspreise infolge des Ukrainekriegs in Schieflage geraten. Unklar ist noch, ob Uniper für die Rettung Geschäftsbereiche verkaufen muss.

Der Bund darf den in Schieflage geratenen Gaskonzern übernehmen. (Foto: dpa) Uniper

Brüssel, Düsseldorf Deutschland darf das krisengeplagte Energieunternehmen Uniper nach einer Entscheidung der EU-Kommission weitgehend verstaatlichen. Es gebe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken gegen diesen Schritt, teilte die Brüsseler Behörde am Freitag mit. Die beiden Parteien seien derzeit nicht in denselben Märkten aktiv. Den Maßnahmen für die Rettung des Unternehmens sollen die bisherigen Uniper-Aktionäre am Montag auf einer außerordentlichen Hauptversammlung noch zustimmen.

Die Kommissionsentscheidung ist eine sogenannte fusionskontrollrechtliche Genehmigung. Das bedeutet, dass die EU der Übernahme durch den deutschen Staat grundsätzlich zustimmt – für das Unternehmen ein wichtiger Meilenstein. Allerdings steht noch eine beihilferechtliche Genehmigung aus. Insider sagten dem Handelsblatt, die Kommission habe gefordert, dass Uniper Teile seines Geschäfts verkaufe, um staatliche Hilfen erhalten zu dürfen.