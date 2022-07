Energiekrise Fast zehn Milliarden Euro für EDF: Paris will Verstaatlichung des Stromgiganten abschließen

Die französische Regierung präzisiert ihre Übernahmepläne für den Energiekonzern. Ende Oktober soll die Teilprivatisierung von EDF Geschichte sein. Eine Hürde gibt es noch.

Paris nennt Details der geplanten vollständigen Übernahme des Stromkonzerns EDF. (Foto: REUTERS) Der französische Staat verstaatlicht EDF wieder

Paris Frankreich macht bei der Verstaatlichung des hoch verschuldeten Stromriesen Électricité de France (EDF) Tempo: Ende September sollen die privaten Aktionäre des Konzerns ein Kaufangebot bekommen, einen Monat später will Paris die Transaktion unter Dach und Fach haben.

Die französische Regierung lässt sich die Übernahme 9,7 Milliarden Euro kosten – die Summe ist erst der Anfang der enormen Ausgaben, die auf den Staat mit EDF zukommen.

Das Wirtschafts- und Finanzministerium machte am Dienstag die Details der Entscheidung öffentlich. Mit der vollständigen Verstaatlichung will sich Paris in der Energiekrise noch vor dem Winter die Kontrolle über die Stromproduktion sichern sowie die anstehenden Investitionen in erneuerbare Energien und Atomkraftwerke garantieren.

Bereits im Frühjahr hatte Präsident Emmanuel Macron über eine mögliche Verstaatlichung von EDF gesprochen. Anfang Juli kündigte seine Premierministerin Élisabeth Borne dann in einer Rede im Parlament an, die Teilprivatisierung des Stromkonzerns aus dem Jahr 2005 rückgängig zu machen.

