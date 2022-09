 Energiekrise: Gasimporteur VNG beantragt Staatshilfe wegen hoher Gaspreise

Die EnBW-Tochter bekommt kein Gas mehr von einem großen Vorlieferanten. Stattdessen muss VNG für die eigenen Kunden nun teuer an der Börse einkaufen.

Das Gasimporteur ist ein europaweit aktiver Unternehmensverbund mit über 20 Gesellschaften. VNG-Hauptsitz in Leipzig

Düsseldorf, Berlin Der Gasimporteur VNG will wegen der stark steigenden Energiepreise beim Wirtschaftsministerium Stabilisierungsmaßnahmen beantragen. Das kündigte das sächsische Unternehmen am Freitagmorgen an. Diese Maßnahmen könnten die erheblichen Verluste auffangen und eine Fortführung der Geschäftstätigkeiten ermöglichen, teilte die Tochter des Versorgers EnBW mit.

Würde VNG in finanzielle Schieflage geraten, hätte das ernste Folgen für die Energieversorgung in Deutschland. VNG ist Deutschlands drittgrößter Gasimporteur und systemrelevantes Unternehmen für die Energiebelieferung von 400 Stadtwerke- und Industriekunden in Deutschland. Zudem ist VNG Deutschlands zweitgrößter Fernleitungsnetzbetreiber von Gasnetzen und drittgrößter Gasspeicherbetreiber. Jetzt fürchtet das Unternehmen offenbar um die eigene Existenz.

Das Problem: VNG muss aktuell laut einer Mitteilung auf Gas aus einem Liefervertrag verzichten, der 65 Terawattstunden pro Jahr umfasst. Dieser Liefervertrag werde seit Mai kaum noch bedient. 65 Terrawattstunden entsprechen 6,5 Prozent des Gesamtgasverbrauchs Deutschlands im Jahr 2021.

VNG muss für Ersatzbeschaffung aktuelle Gaspreise zahlen