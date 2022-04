Energiekrise Gaspreis steigt um 20 Prozent nach Lieferstopp für Polen und Bulgarien

Düsseldorf Seit diesem Mittwoch fließt kein Gas mehr von Russland nach Polen und Bulgarien. Weil die beiden EU-Staaten ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen seien, habe man die Lieferungen mit sofortiger Wirkung eingestellt, erklärte der russischen Staatskonzern Gazprom. Aus dem Bundeswirtschaftsministerium hieß es, die Versorgung in Deutschland sei gewährleistet.

Der Gaspreis reagierte am Mittwoch sofort auf die neue Lage auf dem Markt und sprang an der niederländischen TTF-Börse um fast zwanzig Prozent auf 118 Euro je Megawattstunde (MWh). Das ist der höchste Stand seit knapp vier Wochen. Damit ist Erdgas mittlerweile fast siebenmal so teuer wie noch im April 2021.

Die Furcht vor einer Energiekrise schiebt auch den Ölpreis an. Die Nordseesorte Brent und das US-Öl WTI verteuern sich am Mittwoch zeitweise um mehr als ein Prozent auf 106,33 beziehungsweise 102,99 Dollar je Fass. „Der Markt ist extrem volatil und von der Nachrichtenlage getrieben“, sagt Howie Lee, Volkswirt bei der OCBC Bank.

Die Regierung in Moskau hatte Europa gewarnt, dass Gaslieferungen unterbrochen werden könnten, wenn künftig nicht in Rubel gezahlt werde. Man habe für die Lieferungen im April bislang kein Geld erhalten, erklärte Gazprom in einer Stellungnahme am Mittwoch. „Im Falle einer unbefugten Entnahme von russischem Gas aus den Mengen, die für den Transit in Drittländer bestimmt sind, werden die durchgeleiteten Lieferungen um die entnommene Menge reduziert“, hieß es.

„Die heutigen Ereignisse können für die EU und insbesondere für Deutschland ein zusätzlicher Anreiz sein, einen Weg zu finden, um einen Rubel-Zahlungsmechanismus zu finden“, schreiben die Analysten von Goldman Sachs am Mittwoch. Ein Stopp der Gaslieferungen hätte demnach erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen, die weit über die von Polen oder Bulgarien hinausgingen.

Bei einem vollständigen Stopp der russischen Lieferungen nach Europa rechnen die Experten mit Gaspreisen von bis zu 200 Euro die MWh. Noch bleiben die Analysten allerdings zuversichtlich und heben ihre Preisprognose von 104 Euro pro MWh für den Sommer nicht an. Im dritten Quartal rechnen sie sogar mit einem Rückgang auf 85 Euro je MWh.

Von der Leyen verurteilt Lieferstopp

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen verurteilte am Mittwoch den russischen Lieferstopp für Polen und Bulgarien. Die Ankündigung von Gazprom sei ein weiterer Versuch Russlands, Gas als Erpressungsinstrument einzusetzen, teilte von der Leyen in einer Stellungnahme mit. „Dies ist ungerechtfertigt und inakzeptabel. Und es zeigt einmal mehr die Unzuverlässigkeit Russlands als Gaslieferant“, so von der Leyen.

