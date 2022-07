Energiekrise Gasturbine für Nord Stream 1 soll unterwegs sein – Kritik in Kanada

Seit mehreren Wochen gibt es Streit über die Auslieferung einer Gasturbine für Nord Stream 1. Nun soll die Anlage auf dem Weg zurück nach Russland sein.

Gazprom

Ottawa, Düsseldorf Laut Berichten der russischen Zeitung Kommersant ist die reparierte Gasturbine für die Pipeline Nord Stream 1 von Kanada nach Deutschland geliefert worden. Sie sei am Sonntag per Flugzeug in Deutschland angekommen, berichtet die russische Zeitung unter Berufung auf mit den Vorgängen vertraute Personen.

Sollte es keine Probleme mit der Logistik oder dem Zoll geben, werde es weitere fünf bis sieben Tage dauern, bis die von Siemens Energy hergestellte Anlage in Russland eintreffe.

Der Berliner Energietechnikkonzern Siemens Energy wollte sich zu den Berichten auf Anfrage zunächst nicht äußern. Auch das Bundeswirtschaftsministerium wollte die Meldung nicht kommentieren.

Selbst wenn die Turbine in fünf Tagen in Russland wäre, erscheint ein Einbau noch während des offiziellen Wartungsintervalls für Nord Stream 1 mehr als fraglich. Am vergangenen Montag starteten die jährlichen Reparaturarbeiten an der Pipeline, sie sollen bis zum 21. Juli dauern. Seitdem fließt kein Gas mehr durch die Ostseeverbindung.

