Energiekrise Gazprom liefert wieder Gas durch Nord Stream 1 – aber deutlich reduziert

Nach der Wartung hat die Pipeline am Morgen wieder den Betrieb aufgenommen. Der Chef der Bundesnetzagentur sieht nur einen Bruchteil des früheren Liefervolumens kommen.

Putin warnt vor weiterer Senkung der Lieferungen durch Nord Stream 1.

Düsseldorf Seit heute morgen ist klar: Es fließt wieder Gas durch die Ostseepipeline Nord Stream 1. Das bestätigte ein Sprecher der Nord Stream AG am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Bereits am Mittwoch hatten Gashändler erste Bestätigungen für die Lieferungen aus Russland erhalten. Wenige Stunden später korrigierte Gazprom die angekündigten Mengen jedoch bereits wieder nach unten.

„Gazprom hat renominiert: Jetzt werden ca. 530 Gigawattstunden Gas für Nord Stream 1 am 21.7. gemeldet. Das wären ca. 30 Prozent Auslastung“, hatte Bundesnetzagentur-Chef Klaus Müller am Mittwoch auf Twitter verkündet.

In der Regel fragen die Transportkunden das benötigte Erdgas am Vortag an, der Lieferant, in dem Fall Gazprom, bestätigt. Die so genannten Nominierungen sind die Voraussetzung, damit nennenswerte Mengen transportiert werden können. Die Anmeldungen können sich bis kurz vor der Lieferung aber immer noch ändern.

