Energiekrise Hohe Preise: Deutschlands drittgrößter Gasimporteur VNG beantragt Staatshilfe

VNG-Hauptsitz in Leipzig

Düsseldorf Der Gasimporteur VNG will wegen der stark steigenden Energiepreise beim Wirtschaftsministerium Stabilisierungsmaßnahmen beantragen. Diese Maßnahmen sollten die erheblichen Verluste auffangen und eine Fortführung der Geschäftstätigkeiten ermöglichen, teilte die Tochter des Versorgers EnBW am Freitagmorgen mit.

VNG ist Deutschlands drittgrößter Gasimporteur, nach Uniper und der ehemaligen Gazprom-Tochter Gazprom Germania. Letztere steht mittlerweile unter Treuhandschaft der Bundesregierung und heißt inzwischen SEFE. Zwar importieren sowohl VNG als auch SEFE und Uniper Gas normalerweise direkt aus Russland. Aber zusätzlich hat VNG bislang auch Lieferungen von SEFE bezogen. Dieses bleiben offenbar aus.

In einem Interview mit der Leipziger Volkszeitung sagte VNG-Chef Ulf Heitmüller vor wenigen Tagen, ein Gasliefervertrag mit einem deutschen Unternehmen in einem Volumen von 6,5 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr werde gar nicht mehr bedient. Dem Branchendienst Energate ist zu entnehmen, dass VNG mit einer SEFE-Tochter gerichtlich über weitere Gaslieferungen streitet.

So lange der VNG große Liefermengen fehlen, muss sie das Gas, was sie wiederum Kunden wie Stadtwerken versprochen hat, zu horrenden Preisen am Markt einkaufen. Das belastet das Unternehmen finanziell erheblich.

