Energiekrise Mercedes versorgt sich selbst – Källenius: Eigene Windparks liefern 40 Prozent des Bedarfs in Deutschland

Ola Källenius ruft in der Energiekrise dazu auf, an einem Strang zu ziehen. Er selbst heize zuhause weniger. Mercedes soll sich zunehmend selbst mit Energie versorgen.

Der Mercedes-Chef spricht sich gegen ein Tempolimit und Fahrverbote aus. (Foto: dpa) Ola Källenius

Berlin Mercedes-Chef Ola Källenius hat die Deutschen zum Energiesparen aufgerufen: „Wir müssen freiwillig zusammenrücken. Jeder muss so viel Energie sparen wie möglich, das ist jetzt erste Bürgerpflicht“, sagte er dem Handelsblatt.

„Bei uns zu Hause werden weniger Lampen angemacht und es ist ein paar Grad kühler. Die Menschen im Krieg leiden viel mehr“, sagte Källenius. Auch „der Mercedes-Stern wird nachts eben nicht beleuchtet.“

Mercedes habe „einen Tag nach dem Angriff Russlands eine Task Force gebildet und kann nun den Gasverbrauch um bis zu 50 Prozent reduzieren“. Und „weil wir nicht anderen den Grünstrom wegkaufen wollen, produzieren wir selbst“: Ein Windpark auf einer Teststrecke in Niedersachsen und einer in der Ostsee sollen 40 Prozent des Bedarfs in Deutschland liefern.