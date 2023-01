Energiekrise Netzagentur-Chef Müller verteidigt teures Auffüllen der Gasspeicher

„Sie sehen mich für diesen Winter optimistisch“, sagte Müller bei einer Aufzeichnung des Handelsblatt-Podcasts Green & Energy auf dem Energiegipfel in Berlin.

Berlin Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, fürchtet derzeit keine Gasmangellage. „Sie sehen mich für diesen Winter optimistisch“, sagte Müller bei einer Aufzeichnung des Handelsblatt-Podcasts Green & Energy auf dem Handelsblatt Energie-Gipfel in Berlin. „Wir werden die 40 Prozent nicht mehr reißen.“

Die Bundesregierung hatte das Ziel, dass die Gasspeicher Anfang Februar zu 40 Prozent gefüllt sein sollen. Mitte Januar beträgt der Füllstand nun weit mehr als 90 Prozent. Deutschlands oberster Energiehüter erklärt den historisch hohen Wert in erster Linie mit dem überdurchschnittlich warmen Wetter.

So waren die Temperaturen in der ersten Januarwoche 5,1 Grad höher als in den Vorjahren – der Gasverbrauch war entsprechend 38 Prozent geringer als im Schnitt. „Ich muss deutlich sagen: Petrus hat uns sehr dabei geholfen“, sagte der 51-Jährige.

Industrie und Verbraucher haben 2022 beim Gesamtverbrauch 14 Prozent Gas eingespart. Den Großteil führte Müller auf Unternehmen zurück, die auf andere Energieträger umgestiegen sind („Fuel Switch“) oder die Produktion zurückgefahren haben.

Müller erklärte weiter: „Bei den privaten Haushalten muss man sagen, dass der Wettereffekt dominierend gewesen ist.“ Manche Verbraucher hätten aus finanziellen Gründen oder Umweltbestrebungen gespart. Aber es habe auch Leute gegeben, die sich darüber nicht so viele Gedanken gemacht hätten.

Unnötiger Alarmismus? „Nein“!

Auf dem Handelsblatt Energie-Gipfel schlägt Müller erstmals seit Amtsbeginn im März 2022 ruhigere Töne an. Im April hatte der Chef der Bonner Behörde mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine noch vor „furchtbaren Konsequenzen für Unternehmen“ gewarnt. Im Juni mahnte er, es würden in Deutschland „Schockwellen durch das Land gehen“.

Müllers knappe Antwort auf die Frage, ob er unnötigen Alarmismus verbreitet habe, lautet „nein“. Im Sommer reduzierte Russland schrittweise die Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1. Zu diesem Zeitpunkt sei die Sorge in Gesellschaft und Wirtschaft vor einer Gasmangellage groß gewesen, sagte der frühere Grünen-Politiker und Chef der Verbraucherzentrale.

Bundesnetzagentur-Präsident Klaus Müller (l.) im Gespräch mit Handelsblatt-Redakteur Michael Scheppe. Live-Podcast

Damals seien weder das milde Wetter noch die „Rekordgeschwindigkeiten, mit denen wir die LNG-Terminals an den Start gebracht haben“, absehbar gewesen, argumentiert Müller. Deutschland hat bislang zwei Terminals für Flüssiggas in Betrieb genommen, um die fehlenden Gaslieferungen aus Russland zu kompensieren.

Nur weil das Problem nicht eingetreten ist, hätten manche das Gefühl, womöglich zu viel getan zu haben, kommentiert Müller: „Aber so ist es nicht. Dadurch haben wir die Krise erst abgewandt.“ Eine Gasmangellage hätte ökonomisch und gesellschaftlich zu „absoluten Verwerfungen“ geführt.

Entscheidungen unter hohem Zeitdruck

Müller wehrte sich auch gegen Vorwürfe, die hohen Füllstände zu teuer erkauft zu haben. Die Bundesregierung hatte im Sommer die Trading Hub Europe GmbH (THE) beauftragt, Gas für die Speicher zu beschaffen, weil die Füllstände damals zu niedrig waren. Das Unternehmen ist Träger der Marktgebietsverantwortung für ganz Deutschland und hat bis Ende September rund acht Milliarden Euro für die Befüllung der deutschen Gasspeicher bezahlt.

Branchenexperten erachten diesen Betrag als überhöht. Es hätten sich demnach Kosten von zehn bis 20 Prozent einsparen lassen, wenn THE nicht nur auf dem kurzfristigen Spotmarkt, sondern auch dem Terminmarkt agiert hätte. Auf dem Spotmarkt geht es um die sofortige Lieferung von Gas, auf dem Terminmarkt kann der Lieferzeitpunkt zu einem bestimmten Gaspreis vereinbart werden.

„Es gerät leicht in Vergessenheit, dass wir die Entscheidung unter hohem Zeitdruck und in einer Situation getroffen haben, in welcher der Markt unter einer extremen Unsicherheit gelitten hat und wo ich Besuch vom Who’s who der deutschen Gaswirtschaft bekommen habe“, entgegnet Müller. Es sei richtig gewesen, diese Entscheidung zu treffen.

Sorge vor dem kommenden Winter

Niemand sei im vergangenen Sommer darauf vorbereitet gewesen, die Krise optimal zu managen. Müller räumte aber ein, man hätte „wahrscheinlich eine bessere Entscheidung treffen können“. Es gebe an den Börsen jede Menge Möglichkeiten, Geschäfte effizienter abzuwickeln, als das THE zum damaligen Zeitpunkt durfte. Müller kündigte ein Gutachten an, um die Einkaufspolitik zu überprüfen.

Wenn wir uns alle sehr anstrengen, haben wir auch die Chance, den nächsten Winter ohne eine Gasmangellage zu überstehen. Bundesnetzagentur-Präsident Klaus Müller

Mit größerer Sorge blickt Müller auf die Heizsaison 2023/24: „Der womöglich härtere Winter ist der nächste.“ Jeder Prozentpunkt mehr Füllstand helfe jetzt, besser für die nächste kalte Jahreszeit gewappnet zu sein. Wenn der Markt die Gasspeicher nicht wieder fülle, würde erneut THE diese Aufgabe erledigen.

„Wenn wir uns alle sehr anstrengen, haben wir auch die Chance, den nächsten Winter ohne eine Gasmangellage zu überstehen“, sagte Müller vor allem mit Blick auf die privaten Haushalte. Er fürchtet, dass Verbraucher im zweiten Winter der Krise weniger Einsparbemühungen unternehmen. Er verglich das mit der Pandemie: Im zweiten Covidjahr hatten sich weniger Bürgerinnen und Bürger an die Beschränkungen gehalten.

Müller will die Verbraucher zum Sparen animieren, indem er sie regelmäßiger über ihre Gasverbräuche und Kosten informiert: „Die meisten Menschen sehen sich das einmal im Jahr an – das ist zu wenig.“ Bürger würden auch häufig an Tankstellen vorbeifahren, sich über den Preis ärgern und ihr Verhalten ändern. Müller betonte gleichzeitig, dass die Bundesnetzagentur „keine Wohnzimmerpolizei ist und das auch nicht werden will“.

Erstpublikation: 17.01.2023, 18:35 Uhr.