Energiekrise Ölriese Exxon erzielt Rekordgewinn von 19,7 Milliarden Dollar – fast so viel wie Apple

Exxon-Tankstelle in New York

New York Die Preisexplosion bei Öl und Gas befeuert die Geschäfte des US-Energiekonzerns Exxon Mobil. Das Unternehmen fuhr im dritten Quartal einen Nettogewinn von 19,66 Milliarden Dollar ein. Damit lag der Gewinn über den Erwartungen der Analysten und fast auf der Höhe des Ergebnisses des iPhone-Herstellers Apple in Höhe von 20,7 Milliarden Dollar.

Die Erlöse seien mit 112,07 Milliarden Dollar sogar doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum gewesen, teilte Exxon am Freitag mit.

Exxon profitierte von den auch in den USA seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine stark gestiegenen Benzinpreisen. Zudem wurde erheblich mehr Flüssigerdgas nach Europa und Asien exportiert. Exxon-CEO Darren Woods erklärte, das gute Ergebnis sei Frucht der harten Arbeit der Mitarbeiter des Konzerns, die weltweite Nachfrage zu befriedigen.

Der Preis für Rohöl lag Anfang des Quartals bei 100 Dollar pro Barrel (159 Liter), gegen Ende September näherte er sich der 80-Dollar-Marke.

Am Donnerstag hatte der französische Konzern Totalenergies für das dritte Quartal eine Steigerung des Nettogewinns auf 6,6 Milliarden Dollar gemeldet, trotz Verlusten wegen eines Rückzugs aus einem Projekt in Russland.

Auch der zweitgrößte US-Ölkonzern Chevron hat im dritten Quartal prächtig an den hohen Preisen verdient. Zwar lag der Gewinn unter dem Strich etwas unter dem Rekordwert aus dem Vorquartal, fiel aber höher aus als von den Analysten erwartet. Der Überschuss kletterte in den drei Monaten bis Ende September um mehr als 80 Prozent auf 11,2 Milliarden Dollar, wie Chevron am Freitag mitteilte. Branchenkenner hatten nur mit einem Plus von 55 Prozent gerechnet.

Die EU einigte sich im September auf die Abschöpfung von Zufallsgewinnen von Energieproduzenten, um von hohen Energiepreisen betroffene Haushalte und Unternehmen finanziell zu unterstützen.

