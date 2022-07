Energiekrise Poker ums Pipelinegas: Gazprom reduziert Liefermenge – Nord Stream 1 vor ungewisser Zukunft

Erste Lieferungen für Nord Stream 1 sind bestätigt. Ob Russland aber wirklich wieder mehr Gas schickt, ist unklar. Gazprom kündigt bereits neue Probleme an.

Muss im Winter die Temperatur gedrosselt werden? (Foto: SZ Photo) Zentrale eines Heizkraftwerks in München

Berlin, Düsseldorf, München Deutschland droht weiter eine schwerwiegende Gaskrise. Es bleibt unklar, ob und wenn ja in welchem Umfang über die Pipeline Nord Stream 1 wieder russisches Gas nach Deutschland geliefert wird. Am Donnerstag soll die Wartung der Ostseepipeline normalerweise enden und der Gasfluss wieder beginnen. Russlands Präsident Wladimir Putin hat aber bereits mit deutlich reduzierten Lieferungen gedroht.

Erste kleine Lieferungen sind bereits angenommen, das bestätigten die Gasmarktforscher von ICIS sowie auch Bundesnetzagentur-Präsident Klaus Müller via Twitter. „Erste Voranmeldungen für morgen liegen nun vor“, erklärte ICIS gegenüber dem Handelsblatt. In der Regel wird das benötigte Erdgas von den Transportkunden angefragt und anschließend vom Lieferanten, in dem Fall Gazprom, bestätigt.

Für Donnerstag seien einzelne Vormeldungen sogar etwas höher als vor der Wartung der Pipeline, so ICIS-Experte Andreas Schröder. Ob am Donnerstag auch wirklich Gas durch Nord Stream 1 fließt, ist damit aber noch nicht gesagt.

