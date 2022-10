Energiekrise Shell verdoppelt Gewinn – Verbraucher leiden unter hohen Preisen

Der Energiekonzern will seine Dividende anheben und noch mehr Aktien zurückkaufen. Währenddessen müssen wegen der Energiekrise immer mehr Menschen mit Feuerholz kochen.

Nach Angaben der IEA führt der Preisdruck auf den Energiemärkten dazu, „dass die Zahl der Menschen, die keinen Zugang zu moderner Energie haben, zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt wieder steigt“. (Foto: Reuters) Shell

London Der Energiekonzern Shell hat im dritten Quartal einen Reingewinn von knapp 9,5 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Das ist das zweitbeste Quartalsergebnis in der Geschichte des Unternehmens und doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum. Grund für die anhaltende Gewinnschwemme sind die hohen Öl- und Gaspreise.

Von dem Ergebnis werden die Aktionäre profitieren: Shell will seine Dividende um 15 Prozent anheben und zudem für vier Milliarden Dollar eigene Aktien zurückkaufen. Die Aktienrückkäufe steigen damit in diesem Jahr auf 18,5 Milliarden Dollar. Konzernchef Ben van Beurden sagte: „Wir liefern robuste Ergebnisse in einer Zeit anhaltender Volatilität auf den globalen Energiemärkten.“ Die Börse reagierte auf die Zahlen mit einem Kursanstieg von mehr als vier Prozent im frühen Handel.