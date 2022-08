Energiekrise Shell verzichtet auf Gelder aus geplanter Gas-Umlage

Der Energiekonzern RWE hat den Anfang gemacht. Jetzt zieht die Deutschlandtochter des Ölkonzerns Shell nach und kündigt an, auf die geplante Gas-Umlage zu verzichten.

Das Unternehmen profitiert mit Milliardengewinnen von den hohen Öl- und Gaspreisen. (Foto: REUTERS) Shell

Düsseldorf Das Öl- und Gasunternehmen Shell hat angekündigt, die Gelder aus der geplanten Gasumlage in Deutschland nicht in Anspruch nehmen zu wollen. Wie die Sprecherin von Shell Deutschland, Cornelia Wolber, am Sonntag in Hamburg mitteilte, registrierte sich das Unternehmen nicht für entsprechende Zahlungen und wird folglich darauf verzichten, diese in Anspruch zu nehmen.

Mit der geplanten Umlage will die Bundesregierung systemrelevante Gasimporteure stützen. Anlass war das kriselnde Unternehmen Uniper, das mit Milliardenhilfen vom Staat gerettet werden musste.

Grund dafür sind die fehlenden Gasmengen aus Russland. Weil Händler wie Uniper seit Monaten Ersatz zu Rekordpreisen im Großhandel beschaffen müssen, häufen sich bei vielen von ihnen die Mehrkosten. Aufgrund bestehender Lieferverträge konnten Importeure die höheren Beschaffungskosten bislang nicht weitergeben. Das ändert sich mit der Umlage.