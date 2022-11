Die Energiekosten steigen zum Jahreswechsel rasant. Die Preisbremsen der Bundesregierung könnten den Trend sogar verstärken, warnen Verbraucherschützer.

Deutschlands Stromkunden müssen mit dramatischen Preiserhöhungen rechnen. (Foto: dpa) Strompreise

Berlin Kurz vor dem Jahresende haben einige Haushalte noch unangenehme Nachrichten von ihren Energielieferanten erhalten: Pünktlich vor Ablauf der vorgeschriebenen Frist von sechs Wochen zum 31. Dezember kündigten viele Versorger eine Erhöhung ihrer Strom- und Gastarife ab Januar an. Und die haben es in sich.

Rheinenergie aus Köln erhöht den Strompreis um 77 Prozent – und das ist fast noch moderat. In Leipzig und München erhöhen sich die Grundversorgungstarife für Strom um satte 110 Prozent. In Leipzig kostet eine Kilowattstunde so demnächst 52,12 Cent, in München sogar ganze 61,89 Cent.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen