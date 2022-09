Premium Energiekrise Stadtwerke in Not: Nach Gashändlern geraten Versorger in Schieflage Erste Energieversorger stecken in die Krise. Noch sind es vor allem kleinere Anbieter, aber Experten warnen, dass es zu einer gefährlichen Kettenreaktion kommen könnte. Kathrin Witsch Catiana Krapp 13.09.2022 - 04:00 Uhr Jetzt teilen Jetzt teilen Der Energiemarkt steckt in einer Liquiditätskrise. (Foto: Bloomberg) Strom- und Gaspreise Düsseldorf Nach den großen Gashändlern kommen jetzt auch erste Energieversorger in die Bredouille. Sie kündigen Verträge, müssen mit Millionenbeträgen gerettet werden oder rutschen gar komplett in die Insolvenz. Schwierigkeiten melden kleinere Versorger wie E-Optimum oder Kehag, aber auch erste Stadtwerke wie Bad Säckingen, Bad Belzig und zuletzt Leipzig. Das ist aber offenbar nur der Anfang. Nach Handelsblatt-Informationen aus Branchenkreisen haben bereits weitere Stadtwerke Zahlungsschwierigkeiten. Mehre Energieversorger haben auch schon mögliche finanzielle Unterstützung für Sicherheitszahlungen bei der Bundesregierung beantragt, wie aus einem Dokument hervorgeht, dass dem Handelsblatt vorliegt. Das Volumen umfasst demnach einen zweistelligen Milliardenbetrag. „Die Energiekrise hat bereits die Dimension der Krise, die die Lehman-Brothers-Pleite ausgelöst hat“, warnt Experte Tobias Federico vom Marktforschungsunternehmen Energy Brainpool. Die Insolvenz der US-Bank hatte 2008 eine Kettenreaktion ausgelöst: systemrelevante Banken mussten mit Milliardensummen gestützt werden. Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen E-Mail Pocket Flipboard

Mehr zu: Energiekrise - Stadtwerke in Not: Nach Gashändlern geraten Versorger in Schieflage