 Energiekrise: Türkei stoppt Öltanker am Bosporus

Aufgrund fehlender Zusagen der Versicherer verwehrt Ankara den Schiffen die Durchfahrt ins Mittelmeer. Auch die Versorgung Europas mit nichtrussischem Öl leidet.

Von hier aus wird vor allem kasachisches Rohöl verschifft. (Foto: AP) Öltanker im Hafen von Noworossijsk

Düsseldorf Die am Montag gestarteten Sanktionsregeln gegen russische Ölimporte haben unbeabsichtigte Folgen: Während russisches Öl weiterhin ungehindert an Käufer etwa nach Indien und China fließt, gerät die Versorgung Europas durch kasachisches Öl in Stocken.

Nach einem Bericht der Überwachungsfirma Tankertrackers, die sich auf die Analyse von Schiffsbewegungen spezialisiert hat, sitzen seit mehreren Tagen acht mit Rohöl beladene Tanker in türkischen Gewässern fest. Statt die Meerenge der Dardanellen in Richtung Griechenland zu passieren, liegen sie nach Informationen der Newsplattform „Splash 247“ aktuell an den zunehmend knapper werdenden Ankerplätzen Icdas und Sarkoy im Marmarameer südwestlich von Istanbul.

In den nächsten Tagen könnte sich der Stau noch ausweiten. „Russian Tanker Tracker“, ein von Greenpeace entwickelter Bot, der mithilfe von Satellitendaten Öl- und Gastanker verfolgt, meldet aktuell 24 Tanker, die russische fossile Brennstoffe nach Europa befördern. Zwei von ihnen verließen Russland nach Angaben des über Twitter verfolgbaren Dienstes in den letzten 24 Stunden.