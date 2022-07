Energiekrise Uniper-Eigner Fortum: Bund soll deutsches Gasgeschäft ganz übernehmen

Düsseldorf Der Gaskonzern Uniper hat am Freitag bei der Bundesregierung einen Antrag auf Stabilisierungsmaßnahmen gestellt. Der Vorschlag basiert auf den neuen Paragrafen des Energiesicherungsgesetzes – Uniper will seine Mehrkosten entweder direkt an die eigenen Kunden, oder über eine Umlage auf alle Endkunden verteilen.

Zusätzlich soll die bereits bei zwei Milliarden Euro bestehende Kreditlinie bei der Bundesbank KfW aufgestockt werden. Um welchen Betrag genau, teilte das Unternehmen nicht mit. Als letzte Option stellt Uniper auch eine Beteiligung des Bundes über Eigenkapital erneut zur Diskussion.

Währenddessen führt auch Uniper-Mehrheitseigner Fortum Gespräche mit der deutschen Bundesregierung. Der Vorschlag von Fortum sieht eine Restrukturierung von Uniper mit dem Ziel der Gründung einer Versorgungssicherheitsgesellschaft im Eigentum des Bundes vor.

Das Unternehmen könnte so aufgespalten werden und der Rest komplett in Staatshand übergehen. Geschäftsbereiche von Uniper, die zu den systemkritischen deutschen Geschäftstätigkeiten gehören, sollen dafür gebündelt werden, um eine sichere Energieversorgung zu gewährleisten.

Fortum suche nach einer langfristigen Lösung und einem Weg, die Verluste möglichst einzudämmen, heißt es von einer mit dem Vorgang vertrauten Person. Sowohl Fortum als auch Uniper würden derzeit mit der Bundesregierung alle möglichen Optionen diskutieren.

„Wir begrüßen es sehr, dass der Deutsche Bundestag nun einen ‚Werkzeugkasten‘ an Maßnahmen geschaffen hat, der sofortige Abhilfe gegen die Auswirkungen der Gasangebotskrise ermöglicht. Wir hoffen darauf, dass diese von der Bundesregierung auch zügig genutzt werden, um den Druck auf die Energiewirtschaft und insbesondere auf Uniper abzufedern, während wir die Gespräche über eine längerfristige Lösung fortsetzen“, sagte Markus Rauramo, Präsident und CEO von Fortum am Freitag.

Rettung von Uniper gilt als alternativlos

Fortums Vorschlag könnte im Bundeswirtschaftsministerium auf offene Ohren stoßen. Bei den Grünen gibt es Vorbehalte gegen einen Staatseinstieg bei Uniper, weil der Konzern aus Düsseldorf Betreiber von Atomkraftwerken in Schweden und Gas- sowie Kohlekraftwerken in Russland ist. Wenn ein Einstieg des Bundes unumgänglich sein sollte, wäre es eine Option, nur das Gasgeschäft zu übernehmen, berichtet der „Spiegel“ unter Berufung auf das Umfeld von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

Details sind allerdings noch unklar. Es gebe noch kein Rettungskonzept für Uniper und noch keine Entscheidungen für konkrete Maßnahmen, heißt es am Freitag aus Regierungskreisen.

Eine Teilverstaatlichung des Unternehmens sei möglich, genauso wie ein Mix mit der Möglichkeit, dass Uniper hohe Preissteigerungen beim Gaseinkauf an die Kunden weitergebe. Im geänderten Energiesicherungsgesetz ist die Möglichkeit einer Umlage für alle Gaskunden geschaffen worden.

Vor allem weist man in Berlin darauf hin, dass die Höhe der Hilfen für Uniper davon abhängt, welche weiteren Instrumente genutzt werden. Der Bundesrat hat mit seinem Beschluss von Freitag zwar die gesetzlichen Grundlagen für ein Umlageverfahren oder ein Durchreichen der Preise an die Verbraucher beschlossen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier muss das Gesetz aber noch unterzeichnen, was erst in den kommenden Tagen erwartet wird.

Die Rettung des größten deutschen Gashändlers gilt indes als alternativlos. Mehrere hundert Stadtwerke, Unternehmen und viele andere Kunden sind auf die Lieferungen der ehemaligen Eon-Tochter angewiesen. Ein Zusammenbruch des Konzerns könnte deswegen schwerwiegende Folgen für die deutsche Energieversorgung haben.

„Die Lage am Gasmarkt ist angespannt, und wir können eine Verschlechterung der Situation leider nicht ausschließen“, erklärte Wirtschaftsminister Habeck. „Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass sich die Lage zuspitzt.“

Entscheidung über Nord Stream 1

Wie sehr, hängt auch davon ab, was Ende Juli passiert. Ab Montag soll die jährliche Wartung der Ostseepipeline Nord Stream 1 beginnen, die in der Regel zehn bis 14 Tage dauert. Die Gasflüsse werden in diesem Zeitraum regulär ausgesetzt. Danach, so befürchten Experten, könnte der russische Präsident Wladimir Putin die Gelegenheit nutzen und technische Schwierigkeiten vorschieben, um die Lieferungen nach Deutschland und Europa ganz auszusetzen.

Seit mehr als zwei Wochen hat Russland die Gaslieferungen durch die Pipeline bereits massiv gedrosselt. Weil Uniper einen Großteil seiner Gaslieferungen aus Russland bekommt, erhält seitdem nur noch 40 Prozent der vertraglich zugesicherten Mengen vom Staatskonzern Gazprom. Normalerweise erzielt Uniper rund 85 Prozent seines Gesamtumsatzes mit dem Gashandel.

Um seine Kunden weiter mit den versprochenen Mengen beliefern zu können, muss das Unternehmen sich den Gasersatz teuer am Markt beschaffen. Dort sind die Preise stark angestiegen – Uniper kann das aber wegen bestehender Verträge nicht an seine Kunden weitergeben.

Seit Beginn der Krise hat Fortum Uniper bereits wesentlich mit acht Milliarden Euro an Kreditlösungen in der Form von Eigentümerdarlehen und Garantien unterstützt, die Uniper inzwischen fast vollumfänglich genutzt hat. Experten schätzen, dass der Konzern in der aktuellen Lage 900 Millionen Euro Verlust pro Monat macht.

