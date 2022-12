Energiekrise Uniper muss für Milliardenhilfen Datteln 4 verkaufen

Düsseldorf, Frankfurt Die EU-Kommission hat die deutschen Milliardenhilfen für den angeschlagenen Gasimporteur Uniper genehmigt. Der Bund darf das Unternehmen mit bis zu 34,5 Milliarden Euro unterstützen, wie die Wettbewerbshüter am Dienstagabend mitteilten. Die Auflagen sind allerdings zum Teil härter als von einigen Beobachtern erwartet.

So muss das Unternehmen bis 2026 eine Reihe von Geschäftsbereichen verkaufen. Dazu gehört das hochmoderne, erst 2020 in Betrieb genommene Steinkohlekraftwerk Datteln 4 im nördlichen Ruhrgebiet. Auch vom Gaskraftwerk im ungarischen Gönyu muss sich der Konzern trennen und damit vom kompletten Ungarngeschäft.

Der Betriebsratschef und stellvertretende Aufsichtsratschef Harald Seegatz sprach am Mittwochmorgen von „harten Einschnitten“ für Uniper. „Insbesondere die Information über den Verkauf von Datteln 4 und Uniper Wärme ist für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen in Deutschland ein paar Tage vor Weihnachten besonders schmerzlich.“ Für das Unternehmen sei es aber wichtig, dass die Stabilisierung jetzt durchgeführt werden könne. Es müsse sich auf eine zukunftsweisende Strategie verständigen.

Datteln 4: Zwangsverkauf dürfte den Preis von Uniper drücken

Klar war, dass Uniper sich von Geschäftsbereichen würde trennen müssen. Die konkreten Auflagen kommen aber teilweise überraschend. Vor einiger Zeit hatte ein ehemaliger Unternehmensinsider dem Handelsblatt gesagt, falls Uniper Datteln 4 abstoßen müsse, sei das „eine politische Entscheidung“ und „strategisch nicht unbedingt verständlich“.

Er schätzte, dass Uniper mit dem Verkauf des Steinkohlekraftwerks womöglich zwischen 700 Millionen und einer Milliarde Euro erlösen könnte. Wenn Uniper gezwungen werde, das Kraftwerk zu verkaufen, wirke sich das negativ auf den Verkaufspreis aus, weil Käufer wüssten, dass Uniper verkaufen muss. Datteln 4 war als letztes neu in Betrieb gegangenes Kohlekraftwerk in Deutschland immer wieder Ziel von Protesten durch Klimaschützer.

Nach Handelsblatt-Informationen hatte ursprünglich auch zur Debatte gestanden, dass Uniper seine Kraftwerke in den Niederlanden verkaufen muss. Ein Insider mit Informationen zu den Verhandlungen sagte am Mittwoch, es sei ein Verhandlungserfolg, dass die Bundesregierung und Uniper es auf den letzten Metern geschafft haben, die Kommission davon abzubringen, das Unternehmen zum Verkauf des niederländischen Geschäfts zu zwingen. Ein Komplettrückzug aus dem Land wäre ein harter Schlag gewesen.

Zu den jetzt vereinbarten Auflagen sagte der Insider: Das Kraftwerk in Ungarn sei wahrscheinlich gut und schnell verkäuflich. Für Datteln 4 gelte das nicht. Das Kraftwerk produziere vor allem Strom für die Deutsche Bahn. Es sei unklar, wer es kaufen solle.

Bund kauft 99 Prozent aller Uniper-Aktien

Mit der Entscheidung aus Brüssel ist nun der Weg für die Rettung von Uniper durch den Staat endgültig frei. Stabilisierungsmaßnahmen würden jetzt umgehend umgesetzt, teilte der Konzern am Dienstagabend mit. Das heißt: Der Bund kauft jetzt 99 Prozent aller Uniper-Aktien. 70 Prozent kommen vom bisherigen Mehrheitseigner, dem finnischen Staatskonzern Fortum. Der Rest kommt von kleineren Aktionären. Wer seine Uniper-Aktien nicht an den Staat abgeben möchte, wird künftig nur noch einen winzigen Anteil am Unternehmen halten.

Der Staat als neuer Eigentümer bringt zum Einstieg acht Milliarden Euro Eigenkapital für den Konzern mit. Damit bezahlt Uniper zunächst Fortum aus. Die Finnen hatten insgesamt acht Milliarden Euro Kredite gewährt. Über Kapitalerhöhungen will der Bund aber weiteres Geld nachschießen. Die erste solche Maßnahme in Höhe von 5,5 Milliarden Euro erfolgte bereits am Mittwochnachmittag. Insgesamt könnte die Uniper-Rettung bis zu 34,5 Milliarden Euro kosten.

Uniper-Chef Klaus-Dieter Maubach sagte: „Mit der heutigen Kapitalerhöhung ist die Stabilisierung von Uniper noch in diesem Jahr gelungen.“ Dem Unternehmen seien in diesem Jahr effektiv 13,5 Milliarden Euro an staatlicher Unterstützung über Eigenkapitalmaßnahmen zugeflossen.

Uniper litt unter der Energiekrise

Weitere Kapitalzuschüsse seien vorgesehen, um zusätzliche Kosten für Uniper aus der Gasersatzbeschaffung bis Ende 2024 zu decken. „Um es klar zu sagen: Dies sind Kosten, die Uniper und Deutschland als Folgen des Kriegs gegen die Ukraine und der Einstellung der Gaslieferungen aus Russland entstanden sind“, sagte Maubach.

Uniper braucht die Milliardenhilfen, weil der Gasimporteur infolge des Kriegs in der Ukraine in die Bredouille geraten ist. Russland liefert kein Erdgas mehr über Pipelines nach Deutschland. Ein großer Teil von Unipers Geschäftsmodell baute aber auf diesen Lieferungen auf: Uniper erhielt günstiges Gas aus Russland und verkaufte es teurer an mehr als 1000 Stadtwerke und Industrieunternehmen in Deutschland.

Jetzt muss Uniper seine eigenen Kunden beliefern, ohne günstigen Nachschub aus Russland zu bekommen. Stattdessen kauft das Unternehmen das nötige Gas zu hohen Preisen am Weltmarkt – ein permanentes Verlustgeschäft.

Uniper hatte sich in den vergangenen Monaten mit Milliardenkrediten der staatlichen Förderbank KfW über Wasser gehalten. Diese Kredite will das Unternehmen jetzt zurückzahlen. Am Montag hatten die bisherigen Uniper-Aktionäre der Maßnahme bereits zugestimmt.

EU-Vorgaben für Uniper und Strategie des Bunds

Ein bisschen Strategie gibt die Bundesregierung bereits vor: Bis Ende 2026 darf Uniper nur Käufe tätigen, die das Überleben des Unternehmens sichern oder zu dessen Dekarbonisierung beitragen. Außerdem muss Uniper zwischen 2022 und 2024 einen Eigenbeitrag von 30 Prozent pro Jahr aus seinen Einkünften leisten. Bis spätestens 2028 will der Bund seinen Anteil an Uniper auf etwas mehr als 25 Prozent reduzieren.

Zu den beihilferechtlichen Vorgaben, die die EU-Kommission Uniper gemacht hat, zählt auch der Verkauf des Geschäfts mit Fernwärme in Deutschland, das Stromgeschäft in Nordamerika ohne Flüssigerdgas (LNG) und Wasserstoff sowie das Geschäft mit Schiffstreibstoffen der Uniper Energy DMCC im Mittleren Osten.

Die EU hat die letzte Hürde zur Verstaatlichung ausgeräumt. (Foto: dpa) Uniper-Hauptsitz in Düsseldorf

Darüber hinaus muss der Konzern verschiedene Pipeline-Beteiligungen und die 84-prozentige Beteiligung an der russischen Unipro sowie sein internationales Helium-Geschäft abstoßen.

Staatshilfe unterliegt europäischen Regeln. Die EU-Kommission als Hüterin eines fairen Wettbewerbs prüft, ob diese diskriminierend in den Markt eingreift. Wenn Deutschland beispielsweise ein Unternehmen so stark bezuschussen würde, dass es einen Konkurrenten aus einem anderen Land aus dem Markt drängen könnte, wäre dies nicht mit EU-Recht vereinbar. So soll auch sichergestellt werden, dass keine Monopole entstehen, die willkürlich Preise erhöhen könnten.

