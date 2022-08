Energiekrise Wiener Energieversorger in Not: Sechs Milliarden Euro fehlen über Nacht

Der Energieversorger in städtischer Hand bedient ein Viertel aller Österreicher – und meldet nun ein enormes Finanzloch. Die Bundesregierung soll einspringen.

Wien Wien Energie, der Versorger der österreichischen Hauptstadt, steckt in akuten finanziellen Schwierigkeiten. Wie weitreichend die Probleme sind, ließ sich am Montag erst erahnen: Der sozialdemokratische Finanz-Stadtrat Peter Hanke schickte am frühen Nachmittag einen Brief an das Finanzministerium der Bundesregierung, in dem er um sechs Milliarden Euro bat.

Die Notlage des Energieunternehmens war erst am Sonntag bekannt geworden. Da hieß es noch, der Bedarf betrage knapp zwei Milliarden Euro.

Wien Energie besetzt auf dem österreichischen Strommarkt eine zentrale Position. Die Firma versorgt zwei Millionen Menschen und 230.000 Unternehmen. Das Unternehmen ist vollständig im Besitz der Stadt Wien, die mit ihren diversen Beteiligungen auch wirtschaftlich ein Schwergewicht darstellt.

Zu den Gründen für das Milliardenloch äußert sich die Wien Energie mit Verweis auf das Betriebsgeheimnis nur allgemein. Sie widersprach aber Gerüchten, wonach das Energieunternehmen mit seinen 2000 Mitarbeitenden zahlungsunfähig sei.

