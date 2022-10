Energiekrise Wintershall steigert operatives Ergebnis kräftig – schreibt aber Nord-Stream-Beteiligung ab

Deutschlands größter Öl- und Gasproduzent muss sich nach neuen Geschäftsoptionen umsehen – und investiert mehrere hundert Millionen Euro in Mexiko.

Wintershall Dea ist das einzige deutsche Unternehmen, das wesentliche Mengen Öl und Gas auch in Deutschland selbst fördert. (Foto: AP) Wintershall-Ölbohrung in Emlichheim

Düsseldorf Das Kasseler Unternehmen Wintershall Dea profitiert stark von den weltweit hohen Öl- und Gaspreisen. Der Konzern steigerte sein operatives Ergebnis im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 162 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro. Das teilte Wintershall am Dienstag mit.

Der bereinigte Nettogewinn stieg auf 851 Millionen Euro, ein Zuwachs von 264 Prozent im Vergleich zum dritten Quartal 2021. Die durchschnittliche Tagesproduktion von Öl und Gas lag dabei lediglich vier Prozent über dem Vorjahreszeitraum.

Die Jahresprognose senkt Wintershall von maximal 1,1 Milliarden Euro auf unter eine Milliarde. Der Konzern weist eine nicht zahlungswirksame Sonderabschreibung auf seine Beteiligung an der Nord Stream AG in Höhe von 175 Millionen Euro aus. Die Nord Stream AG mit Sitz in der Schweiz betreibt die Pipeline Nord Stream 1, an der Wintershall mit 15,5 Prozent beteiligt war, und an der zuletzt ein riesiges Loch infolge eines mutmaßlichen Anschlags entdeckt worden war.