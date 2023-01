Energiekrise Wirtschaftsminister Habeck fordert europäischen Industriestrompreis

Der Grünen-Politiker hat sich für dieses Jahr viel vorgenommen. Auf dem Handelsblatt Energiegipfel kündigte Habeck seinen Energiewendeplan an.

Der Wirtschaftsminister am Montag auf dem Handelsblatt-Energiegipfel. Robert Habeck

Berlin „Wir brauchen einen europäischen Industriestrompreis“, sagte Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck am Montag auf dem Handelsblatt Energiegipfel in Berlin. Ohne eine länderübergreifende Lösung könne die Energiepreiskrise nicht gelöst werden. „Das muss so kommen, und ich halte das auch für realistisch“, betonte der Grünen-Politiker. Der Minister erklärte das Jahr 2023 zu einem entscheidenden Jahr für die Energiepolitik.

Habeck kündigte Ausschreibungen für den Bau neuer Gaskraftwerke und Details zu der Planung des Wasserstoffnetzes an und schloss auch die Speicherung von Kohlendioxid (Carbon Capture and Storage, kurz CCS) in Deutschland für die Zukunft nicht aus. Nachdem es im vergangenen Jahr fast ausschließlich um die Versorgungssicherheit ging, soll in diesem Jahr also wieder die Energiewende im Vordergrund stehen.