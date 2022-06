Energiepartnerschaft Angola soll erster Lieferant grünen Wasserstoffs für Deutschland werden

Die Bundesregierung sucht weltweit nach Partnern für den Import von grünem Wasserstoff. Ab 2024 will Angolas Energiekonzern Sonangol diesen liefern.

Berlin Angola will Deutschlands erster Lieferant von grünem Wasserstoff aus erneuerbaren Energien werden. Der staatliche Energiekonzern Sonangol unterzeichnete am Mittwoch zusammen mit den deutschen Firmen Gauff Engineering und Conjuncta eine Absichtserklärung für den Bau einer entsprechenden Fabrik in Angola. Er setze darauf, dass ab 2024 grüner Ammoniak exportiert werden könne, sagte der angolanische Minister für Mineralische Ressourcen, Erdöl und Gas, Diamantino Pedro de Azevedo. Grüner Ammoniak ist ein flüssiger Energieträger, mit dem man grünen Wasserstoff über weite Strecken transportieren kann.

Nach Angaben von Stefan Liebing, Geschäftsführer von Conjuncta und Vorsitzender des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft, sollen zunächst 280.000 Tonnen grüner Ammoniak für den Export produziert werden. Das Projekt könne damit das erste Afrikas und „vielleicht sogar das erste Projekt weltweit“ werden, sagte Liebing.

Eine schnelle Produktion nach dem Bau der Fabrik im Hafen Barra do Dande sei möglich, weil sowohl Strom aus einem Wasserkraftwerk, Wasser und Infrastruktur wie Stromleitungen zur Verfügung stünden, betonte Stefan Tavares Bollow, Geschäftsführer von Gauff Engineering. Der Chef von Sonangol, Sebastiao Gaspar Martins, kündigte an, sein Unternehmen wolle neben der Produktion von Öl und Gas nun auch Wasserstoff herstellen. Angola ist bereits der zweitgrößte Ölproduzent Afrikas. Die Bundesregierung sucht derzeit weltweit nach Partnern für den Import von grünem Wasserstoff, der fossile Energieträger wie Öl und Gas ersetzen soll. Zwischen Deutschland und Angola gibt es bereits eine Energiepartnerschaft.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Mehr: Wasserstoffbrücke nach Australien gewinnt an Konturen