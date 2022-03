Energiepreiskrise Warum die Spritpreise hoch bleiben, während der Ölpreis sinkt

Düsseldorf Erstmals seit den Höchstständen der vergangenen Tage sind die Preise an den Tankstellen am Mittwoch wieder leicht gesunken. Trotzdem kosten Benzin und Diesel weiter deutlich über zwei Euro pro Liter und damit rund 50 Cent mehr als vor dem Ukrainekrieg. Das verwundert besonders mit Blick auf die Ölpreise. Diese haben nach ihrem drastischen Anstieg schon wieder stark nachgegeben.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und viele Experten sehen die Schuld bei den Ölkonzernen Shell, BP, Exxon Mobil und Total, die mit ihren Raffinerieprodukten mit Abstand die meisten Tankstellen hierzulande versorgen. Es dürfe nicht sein, dass Unternehmen aus der jetzigen Situation „unangemessene Gewinne“ schlagen würden, sagte Habeck kürzlich. Er hat das Bundeskartellamt gebeten, die Situation zu prüfen.

Aber müssen deutsche Autofahrer wirklich tiefer in die Tasche greifen, weil Raffinerien mehr Gewinn machen wollen? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Bevor Diesel oder Benzin über die Zapfsäule im Tank landen, muss das Rohöl für die Herstellung der Kraftstoffe zu Weltmarktpreisen eingekauft werden. Und die sind in den vergangenen Wochen mehr als sprunghaft angestiegen. Mit Ausbruch des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine ist der Preis für ein Barrel der Nordseeölsorte Brent von ungefähr 90 US-Dollar auf zwischenzeitlich 130 Dollar gesprungen, mittlerweile liegt er bei 105 Dollar.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die Spritpreise sind im selben Zeitraum für Super E10 von 1,75 Euro pro Liter auf einen Rekordpreis von durchschnittlich 2,20 Euro gesprungen. Das ist ein Plus von 25 Prozent innerhalb weniger Wochen. Noch extremer sind die Dieselpreise gestiegen: von 1,67 Euro je Liter auf zwischenzeitlich 2,32 Euro.

Während der starke Anstieg also dem Kursverlauf des Rohöls entsprach, sinken die Treibstoffkosten nun deutlich langsamer als der Rohölpreis. Der Ölpreis ist innerhalb einer Woche um fast 25 Prozent gefallen, die Dieselpreise gaben allerdings nur um drei Prozent nach.

Warum sinkt der Ölpreis?

Nachdem Abebben der Coronapandemie hat sich die Weltwirtschaft deutlich schneller erholt als angenommen. Das hat auch die Nachfrage nach Erdöl nach oben schnellen lassen. Die globale Förderung war deswegen eine Zeit lang knapp, die Ölpreise zogen nach zwei Jahren in der Folge wieder merklich an. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine steigerte die Unsicherheit auf dem Markt und sorgte für einen weiteren Anstieg der Preise.

Russland ist einer der größten Erdölproduzenten der Welt und für Deutschland der wichtigste Lieferant überhaupt. Weil immer mehr Unternehmen sich von russischem Öl abwandten und die Angst vor einem Ölembargo auch den Rest der Welt umtrieb, kletterten die Preise Anfang März auf ein neues Zwölfjahreshoch.

Die hohen Preise sorgten aber auch dafür, dass sich die Fracking-Technologie in den USA wieder rentiert und die Unternehmen dort ihre Produktionen vermehrt hochfahren. Gleichzeitig könnten die jahrelang sanktionierten Förderländer Iran und Venezuela durch die Abkehr von Russland wieder vermehrt ins Spiel kommen. Das sorgt für Entspannung auf der Nachfrageseite, genauso wie die sinkende Ölnachfrage Chinas aufgrund von gestiegenen Corona-Fallzahlen.

Warum bleiben die Spritpreise trotzdem auf Rekordniveau?

Sprit- und Rohölpreis sind nicht aneinander gekoppelt. Trotzdem ist mit etwas zeitlichem Abstand zu beobachten, dass die Preise an den Tankstellen bei sinkenden Rohölpreisen nachziehen. Der Preisunterschied sei aktuell aber immer noch massiv, kritisiert ADAC-Sprecher Andreas Hölzel: „Wir beobachten seit über zwei Wochen einen deutlichen Rückgang des Rohölpreises. Allerdings sind die Kraftstoffpreise dem Rückgang nicht gefolgt.“ Die Spritpreise seien gerade einmal um ein paar Cent gesunken, „aber hier ist noch viel Luft nach unten“, kritisiert Hölzel.

Zwar müsse man berücksichtigen, dass der Ukrainekrieg zu Sondereffekten und Verwerfungen führe. Für den hohen Unterschied sorgten aber sicherlich auch die Mineralölgesellschaften mit ihrem Raffineriegeschäft. In der Tat steigen die Gewinne der Raffinerien, aber auch die Kosten.

Wer verdient an den hohen Spritpreisen?

Grundsätzlich geht ein erheblicher Teil des Literpreises in Form von Steuern und Abgaben an den Staat. Knapp 65,4 Cent macht allein die Energiesteuer bei Benzin aus. Dazu kommen die CO2-Steuer und am Ende noch 19 Prozent Mehrwertsteuer auf den Gesamtpreis. Da die Spritpreise im Moment sehr hoch sind, verdient entsprechend auch der Staat erheblich mehr Geld.

Alles, was dazwischen liegt, ist grob gesagt die Marge. Ein bis zwei Cent bleiben dabei pro Liter bei den Tankstellenbetreibern selbst hängen, der Rest geht an die Raffinerien und Händler. „Die Margen der Raffinerien sind gestiegen“, bestätigt ein Brancheninsider. Und sicherlich würden die Produzenten derzeit auch einen guten Gewinn erwirtschaften.

Laut den Daten der Vergleichsseite benzinpreis.de, liegen die Margen mittlerweile auf einem Rekordwert zwischen 35 und 50 Cent pro Liter Benzin. Dieser Wert bleibt übrig, wenn alle Steuern, Abgaben und der Rohölpreis abgezogen werden. Vorher schwankte die Marge jahrelang zwischen 15 bis 20 Cent. Seit Kriegsausbruch hat sie sich de facto mehr als verdoppelt.

>> Lesen Sie hier: 6 Tipps, wie Sie jetzt noch beim Tanken sparen

Die Tankstellenbetreiber haben davon nichts. Sie verkaufen deutlich mehr Sprit, wenn die Preise niedriger sind. Zudem ist ihre Marge vertraglich festgelegt. Es sind also die Raffinerien, die profitieren.

Trotzdem zeigen Tankstellenbetreiber Verständnis: In Deutschland herrsche aktuell eine extreme Sondersituation, sagt Carsten Müller, Chef der Kölner Tankstellenbetriebsgesellschaft Kuttenkeuler. Die Firma betreibt 64 Tankstellen rund um Köln. Denn der Rohölpreis auf dem Weltmarkt habe im Moment wenig mit den Produktpreisen für Diesel, Heizöl und Co. in Deutschland zu tun. Das liege vor allem am Krieg in der Ukraine.

Was hat Russland damit zu tun?

Mit knapp 36 Prozent aller Ölimporte ist Russland der wichtigste Lieferant für Deutschland. Der Rest kommt aus Norwegen, Großbritannien und einem Dutzend anderer Länder. Allein im vergangenen Jahr hat die Bundesrepublik vier Millionen von insgesamt zwölf Millionen Tonnen Diesel aus Russland gekauft. Während Benzin in deutschen Raffinerien selbst produziert wird, ist man bei Diesel auf Importe angewiesen.

BP, Shell und viele andere große Ölkonzerne haben bereits angekündigt, kein russisches Erdöl mehr zu kaufen. „Viele Schiffe, die in Rotterdam, Antwerpen und so weiter aus Russland ankommen, werden mittlerweile weitergeschickt“, berichten Brancheninsider. Die Produkte müssen woanders beschafft werden, was es grundsätzlich nicht billiger mache.

Weil die Raffinerien aufgrund der Pandemie ihre Produktionen gedrosselt hatten, war der Bestand von sogenannten Mitteldestillaten, also Produkten wie Diesel und Heizöl, schon vor dem Krieg gering. „Es herrscht keine Knappheit beim Rohöl, aber bei den Produkten. Gleichzeitig steigen die Kosten für Import und Beschaffung aus anderen Ländern, weil Russland ausfällt“, sagt ein Sprecher des Wirtschaftsverbands Fuels & Energie (en2x).

Schon in der vergangenen Woche haben fast alle Raffinerien und Händler ihr Spotgeschäft ausgesetzt. Zusätzliche Produkte bieten Shell, BP, Total und andere in Deutschland also nicht mehr im Großhandel an. Von jetzt an wird nur noch beliefert, wer einen festen Vertrag hat.

Die Situation ist für Deutschland besonders heikel, weil kaum ein anderes Land so am russischen Ölhahn hängt. Zwei der größten Raffinerien hierzulande beziehen ihr Öl zu 100 Prozent aus der Druschba-Pipeline in Russland. Ein Hackerangriff auf die Deutschlandtochter des russischen Ölkonzerns Rosneft sorgt außerdem für Lieferschwierigkeiten in einer der beiden Druschba-Raffinerien (Schwedt). Auch das macht sich beim Dieselpreis bemerkbar.

Warum ist Diesel teurer als Benzin?

In der Herstellung ist Diesel als Produkt schon immer teurer gewesen als Benzin. An der Zapfsäule ist es nur günstiger, weil weniger Steuern auf Diesel erhoben werden. Hinzu kommt: Während Benzin in deutschen Raffinerien selbst hergestellt wird, ist Deutschland beim Diesel auf Importe vor allem aus Russland angewiesen.

Die Abkehr von russischen Ölprodukten hat deswegen das Angebot deutlich begrenzt. Die Umstellung auf andere Lieferanten ist zwar möglich, dauert aber mehrere Wochen und zieht höhere Preise nach sich.

Die Fabrik in Sachsen-Anhalt ist direkt auf Erdöl aus Russland angewiesen. (Foto: dpa) Raffinerie Leuna

Weil Verbraucher nach Kriegsbeginn in Massen Heizöl gekauft haben, haben sich die Dieselpreise weiter verteuert. Diesel und Heizöl sind chemisch betrachtet fast identisch. Der massiv gestiegene Gaspreis sorgte zudem dafür, dass Raffinerien speziell die Dieselproduktion zwischenzeitlich gedrosselt haben, weil diese für sie schlicht zu teuer war. Ohne Wasserstoff, der aus Erdgas gewonnen wird, lässt sich aus Rohöl kein Diesel herstellen. Auch das hat die Preise weiter nach oben getrieben und dafür gesorgt, dass Diesel an der Tankstelle zum ersten Mal teurer war als Benzin.

Bleibt Sprit so teuer wie jetzt?

Auch wenn sie nicht so stark sinken wie der Rohölpreis, sind die Kosten für Benzin und Diesel in den vergangenen Tagen bereits gefallen. „Derzeit registrieren wir einen leichten Rückgang der Kraftstoffpreise, der sich auch heute, wenn auch langsamer als gestern, fortsetzt“, glaubt der ADAC.

Ob der Preis pro Liter jedoch wieder auf ein Vorkriegsniveau fällt, darauf will sich im Moment noch keiner festlegen. „Wir sehen eine sehr große Lücke zwischen internationalen Notierungen am Ölmarkt und den Einkaufspreisen im Inland. Aber wir sehen auch, dass diese Lücke täglich kleiner wird“, sagt Tankstellenbetreiber Müller.

Warum ist Tanken in Nachbarländern so viel billiger?

Während Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) über Tankrabatte nachdenkt, strömen deutsche Autofahrer in Massen Richtung Polen, Luxemburg und Belgien. Hier ist Tanken teilweise um einen Euro pro Liter günstiger.

So hat Polens Regierung mit Blick auf die Rekordenergiepreise deutliche Steuersenkungen an Tankstellen eingeführt. Die Energiesteuer wurde deutlich reduziert und die Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe von 23 auf acht Prozent gesenkt. Im Schnitt ist der Sprit in Polen damit 50 bis 60 Cent billiger als in Deutschland.

Mehr: Strom oder Sprit: Womit fahren Autobesitzer günstiger?