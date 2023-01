Energiesicherheit Prisma erhält Auftrag für gemeinsame Gasbeschaffung der EU

Im vergangenen Sommer standen die EU-Staaten wegen des russischen Gaslieferstopps unter Druck, so schnell wie möglich ihre Gasspeicher zu füllen. Sie stritten sich um jeden Kubikmeter, der angeboten wurde, und trieben so die Preise hoch.

Brüssel, Düsseldorf Die EU-Kommission hat das Unternehmen Prisma damit beauftragt, gemeinsame europäische Gaseinkäufe zu organisieren. Das gab der Handelsplattformbetreiber aus Leipzig am Montag bekannt. Prima-Chef Götz Lincke: „Wir sind froh und stolz, dass wir in der Lage sind, der Europäischen Union in so kurzer Zeit eine überzeugende Lösung anzubieten.“

Doch daran, dass Prisma das geeignetste Unternehmen für das Vorhaben ist, gibt es Zweifel. Ein Wettbewerber hat die EU-Kommission verklagt. Der Grund: Diese hat den Auftrag für die gemeinsame Gasbeschaffung nicht europaweit ausgeschrieben wie in solchen Fällen üblich, sondern nur an ausgewählte Unternehmen verschickt.

Das Gericht der Europäischen Union hatte die Auftragsvergabe deshalb zunächst gestoppt. Mit Verweis auf die Dringlichkeit der Sache hoben die Richter diese Maßnahme später wieder auf. Der Auftrag an Prisma sei bereits am 24. Januar vergeben worden, sagte ein Sprecher der EU-Kommission. Am Tag darauf habe es ein erstes Treffen gegeben, bei dem die nächsten Schritte festgelegt worden seien.

Damit kommt die EU ihrem Ziel einen Schritt näher, die europäische Gasbeschaffung zügig bis zur nächsten Einspeichersaison zu bündeln. Doch es bleibt die Frage im Raum, ob sich die Kommission an geltendes EU-Recht gehalten hat.

Geklagt hat das Münchener Unternehmen Enmacc, das eine außerbörsliche Gashandelsplattform betreibt und sich gern um den Auftrag beworben hätte. Ihr Geschäftsführer Jens Hartmann kritisierte am Montag: „Die Europäische Kommission schafft hier Fakten, während das Urteil des Gerichts noch aussteht.“ Die Möglichkeiten von Enmacc zur Beteiligung an der Plattform seien damit geringer geworden.

Kartell zur gemeinsamen Gasbeschaffung

Ziel der geplanten Handelsplattform ist es, zu vermeiden, dass sich die Ereignisse des vergangenen Sommers wiederholen: Damals standen die EU-Staaten wegen des russischen Gaslieferstopps unter Druck, so schnell wie möglich ihre Gasspeicher zu füllen. Sie stritten sich um jeden Kubikmeter, der angeboten wurde, und trieben so die Preise hoch.

Innerhalb von sechs Wochen vervierfachte sich der Börsenpreis für Gas. Im August lag er kurzzeitig bei mehr als 300 Euro pro Megawattstunde.

Zwar hat sich die Versorgungssituation mittlerweile entspannt, doch die Kommission will sicherstellen, dass die Einspeicherung für den kommenden Winter auch ohne russisches Pipelinegas zu vertretbaren Preisen gelingt. Deswegen zwingt die EU die Gaseinkäufer dazu, ein Kartell zu bilden. Einen Teil des Gases sollen sie über eine gemeinsame elektronische Plattform einkaufen, die den Bedarf der Einkäufer in großen Ausschreibungen bündelt.

Dass diese Plattform künftig allein von Prisma zur Verfügung gestellt werden soll, geht Enmacc-Geschäftsführer Hartmann gegen den Strich. Er weist darauf hin, dass Prisma nach eigener Aussage womöglich erst im Sommer den ersten gemeinsamen Gaskauf abschließen kann. Dabei sei das ursprünglich bereits für das Frühjahr vorgesehen gewesen. „Offensichtlich traut man sich schon jetzt die ursprüngliche Timeline nicht mehr zu. Wir hätten problemlos bis Ende März auf Basis unserer bestehenden Plattform liefern können“, so Hartmann.

Der Enmacc-Chef bemängelt außerdem, die Ausschreibung der EU sei von Anfang an nicht darauf ausgelegt gewesen, den besten Kandidaten für den Auftrag auszumachen. Er sagt: „Die Ausschreibung war wenig konkret. Sie scheint nicht das Ziel gehabt zu haben, möglichst viele Angebote einzuholen. Wir können uns vorstellen, dass nur Prisma angeboten hat.“

Prisma widerspricht. Eine Sprecherin sagte dem Handelsblatt auf Anfrage: „Unserer Ansicht nach – auch aus Erfahrung im Vergleich zu anderen Ausschreibungen – war die Ausschreibung qualitativ detailliert und hat die Anforderungen der zugrunde liegenden Regulierung fachlich umgesetzt.“

Prisma verbinde mit seiner Plattform die meisten Gasmärkte in ganz Europa und habe mehr als zehn Jahre Erfahrung bei der Auktionierung von Gastransportkapazitäten. „Aufgrund all dieser Punkte waren wir nun auch in der Lage, in dem anspruchsvollen Zeitfenster ein fundiertes und in die Zukunft gerichtetes Angebot abzugeben“, so die Prisma-Sprecherin.

Der Sprecher der EU-Kommission erklärte, Prisma sei die größte Kapazitätsbuchungsplattform für den Gastransport in der EU und ein erfahrener Akteur, der auf 20 EU-Märkten mit mehr als 700 Transportkunden und 3400 Nutzern tätig sei. Das Angebot sei das solideste gewesen, „insbesondere in Bezug auf Planung und Methodik, aber auch, weil es das notwendige Marktwissen in das Projekt einbrachte“.

Zweifel an der Begründung für schnelle Vergabe

Ist Prisma wirklich besonders gut geeignet, oder hatten andere gar keine Chance, zum Zuge zu kommen? Derartige Aufträge müssen normalerweise europaweit ausgeschrieben werden. Es gibt nur wenige Ausnahmen, etwa bei sehr eiligen Aufträgen.

Die Vergaberechtsexpertin Bettina Tugendreich von der Kanzlei Raue hatte dem Handelsblatt dazu vor wenigen Wochen gesagt: „Äußerste Dringlichkeit wird sehr häufig als Vorwand genutzt, um nicht öffentlich ausschreiben zu müssen. Aber nach meiner Erfahrung hält das so gut wie nie einer rechtlichen Prüfung durch die Gerichte stand.“

Bis die endgültige Entscheidung der Richter gefallen ist, wird die Kommission jedoch ihre Pläne mit Prisma vorantreiben.

