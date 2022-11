Energietechnik Drei Hebel, mit denen Siemens Energy aus der Verlustzone kommen kann

Der Dax-Konzern berichtet weiter rote Zahlen – trotzdem reagiert die Börse positiv. Das liegt vor allem daran, dass Vorstandschef Christian Bruch konkrete Pläne für den Aufschwung präsentiert.

Das Geschäft mit den erneuerbaren Energien ist das große Sorgenkind von Siemens Energy. (Foto: Reuters) Windrad von Siemens Gamesa

München Nach gestiegenen Verlusten will Siemens-Energy-Chef Christian Bruch jetzt die Trendwende schaffen. „Es braucht weltweit unvorstellbare Investitionen in die Energieinfrastruktur, und wir profitieren davon“, sagte er am Mittwoch. Mithilfe der geplanten Vollintegration der Krisentochter Siemens Gamesa wolle der Konzern bis 2024 den Sprung in die Gewinnzone schaffen.

Siemens hatte seine Energietechnik vor gut zwei Jahren ausgegliedert und als Siemens Energy an die Börse gebracht. Während sich die margenschwache Kraftwerkssparte „Gas and Power“ seither dank Restrukturierung gut entwickelte, kam die Erneuerbare-Energien-Tochter Siemens Gamesa trotz eines mehrmaligen Chefwechsels nicht aus der Krise. Das zeigt sich in der Bilanz.

Die aktuelle Zahlenlage

Siemens Energy schreibt weiter tiefrote Zahlen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr stieg der Nettoverlust von 560 auf 647 Millionen Euro. Der Umsatz sank auf vergleichbarer Basis leicht auf 29 Milliarden Euro.