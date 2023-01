Energietechnik Siemens Energy erhält Milliardenauftrag von Netzbetreiber Amprion

Der Dax-Konzern beteiligt sich am Bau von zwei Konverterstationen für die Anbindung von Windparks in der Nordsee. Der Gesamtauftrag ist mehr als vier Milliarden Euro schwer.

München Der Energietechnik-Konzern Siemens Energie hat vom Stromnetzbetreiber Amprion einen mehrere Milliarden Euro schweren Auftrag für den Bau zweier Konverterstationen erhalten. Gemeinsam mit dem spanischen Unternehmen Dragados Offshore solle der Konzern die Anlagen errichten, teilte Siemens Energy am Dienstag mit.

Siemens Energy übernehme zudem für zehn Jahre die Wartung. Das Auftragsvolumen für das Konsortium belaufe sich auf insgesamt über vier Milliarden Euro. Branchenkreisen zufolge entfällt davon etwa die Hälfte auf Siemens Energy.

„Es ist der größte Offshore-Netzanbindungs-Auftrag, den das Unternehmen bis jetzt erhalten hat“, erklärte Siemens Energy. Mit den Konverterstationen könnten bis zu vier Gigawatt Ökostrom aus mehreren Offshore-Windparks in der deutschen Nordsee an Land transportiert werden. Eine solche Strommenge könne den Bedarf von etwa vier Millionen Menschen decken.

Die Konverter wandeln den in Windparks erzeugten Strom auf See in Gleichstrom und am Ende der Leitung an Land wieder in Wechselstrom um. Das ermöglicht eine sehr viel verlustärmere Übertragung.

Der Lieferumfang von Siemens Energy bestehe insgesamt aus zwei Konverter-Plattformen auf dem Meer und zwei dazugehörigen Stationen an Land. Die Anbindungssysteme sollen ab 2029 beziehungsweise 2030 Strom nach Wehrendorf in Niedersachsen beziehungsweise Westerkappeln in Nordrhein-Westfalen übertragen. Dragados Offshore verantworte den Bau sowie Offshore-Installation der zugehörigen Plattformen. Der Bau sei in der Werft des Partners in der spanischen Stadt Cadiz geplant.