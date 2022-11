Energietechnik Siemens Energy erneut mit hohen Verlusten – im neuen Geschäftsjahr soll das Minus deutlich kleiner werden

München Der Dax-Konzern Siemens Energy schreibt weiter tiefrote Zahlen. Im Geschäftsjahr 2021/22 stieg der Nettoverlust von 560 auf 647 Millionen Euro. Das Geschäft mit der Windkraft habe die Erwartungen nicht erfüllen können, räumte Siemens-Energy-CEO Christian Bruch am Mittwoch bei Vorlage der Zahlen ein. Im laufenden Geschäftsjahr will er die Verluste des Konzerns „sehr stark“ verringern.

Siemens hatte seine Energietechnik vor gut zwei Jahren ausgegliedert und als Siemens Energy an die Börse gebracht. Während sich die margenschwache Kraftwerkssparte „Gas and Power“ seither dank Restrukturierung gut entwickelte, kam die Erneuerbare-Energien-Tochter Siemens Gamesa trotz eines mehrmaligen Chefwechsels nicht aus der Krise.

Im vergangenen Geschäftsjahr machte Siemens Gamesa einen Nettoverlust von fast einer Milliarde Euro. Besserung erhofft sich Siemens Energy nun von einer Komplettübernahme und Vollintegration der Tochter.

Im Schlussquartal des Geschäftsjahres 2021/22, das am 30. September endete, konnte Siemens Energy einen Gewinn nach Steuern von 378 Millionen Euro erzielen, nach einem Verlust in ähnlicher Höhe im Vorjahreszeitraum. Verantwortlich dafür war aber vor allem der Verkauf eines Windparkentwicklungsportfolios in Südeuropa, der 600 Millionen Euro zum operativen Ergebnis beitrug.

Bruch sprach von einem „Jahr voller Herausforderungen“. Der Umsatz des Konzern sank 2021/22 auf vergleichbarer Basis leicht auf 29 Milliarden Euro. Hoffnung macht der Auftragseingang, der um knapp zwölf Prozent auf 38,3 Milliarden Euro stieg.

Für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 prognostizierte Siemens Energy vor diesem Hintergrund ein vergleichbares Umsatzwachstum von drei bis sieben Prozent. Die angepasste operative Marge (Ebita) soll sich von 1,2 auf zwei bis vier Prozent verbessern.

Wichtigste Projekt ist die Vollintegration von Siemens Gamesa. Der Mutterkonzern lässt sich die Übernahme der außenstehenden 35 Prozent etwa vier Milliarden Euro kosten. Von einer Integration des verlustreichen Geschäfts erhofft sich Siemens Energy einen besseren Durchgriff.

„Die Integration haben wir schlecht gemacht“

In Aufsichtsratskreisen von Siemens Energy wird inzwischen eingeräumt: „Die Integration haben wir schlecht gemacht.“ Die Onshore-Sparten mit den Windrädern an Land zum Beispiel, die von Siemens und Gamesa kamen, hätten nicht gut zusammengearbeitet. „Das ist ein Versäumnis, das nicht hätte passieren dürfen.“

Investoren fordern schon lange ein entschiedeneres Durchgreifen. „Siemens Energy muss jetzt alle Kräfte bündeln, um die Probleme in den Griff zu bekommen“, sagte Daniela Bergdolt, Geschäftsführerin der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.

Ein Teil der Probleme ist zwar extern bedingt: Die Verträge der Anlagenbauer lassen es zum Beispiel kaum zu, die gestiegenen Materialkosten an die Kunden weiterzugeben. Doch kommen bei Gamesa hausgemachte Probleme. Zum einen sorgte die fehlende Transparenz in den Zahlen bei der spanischen Tochter immer wieder für Ärger in München. Zudem gab es Fehler im Projektmanagement.

Bei Siemens Energy ist man immer noch überzeugt: „Der Markt an sich ist attraktiv durch die Wachstumsraten in den nächsten Jahren.“ Hoffnung mache auch der Auftragseingang, bei dem Siemens Gamesa zuletzt mehr als eine Million pro Megawatt erzielt habe. Zuvor waren es 600.000 bis 700.000 Euro. Dennoch dürfte die Restrukturierung der Sparte noch Jahre dauern.

Auch im Aufsichtsrat von Siemens Energy glaubt man inzwischen, dass man durch zu passives Verhalten Jahre verloren hat. Dennoch sitzt Siemens-Energy-Chef Christian Bruch derzeit fest im Sattel. In Anbetracht der schwierigen Situation leiste dieser ausgezeichnete Arbeit, heißt es in Aufsichtsratskreisen.

