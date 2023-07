Energietechnik Siemens Energy setzt Sonderausschuss zu Windkrafttochter Gamesa ein

Der Dax-Konzern bekommt die Probleme im Geschäft mit den erneuerbaren Energien nicht in den Griff. Aufsichtsratsvize Hubert Lienhard soll das neue Gremium leiten.

Die Erfolge in anderen Sparten werden regelmäßig durch hohe Verluste bei Siemens Gamesa zunichte gemacht. (Foto: dpa) Werk von Siemens Energy in Dresden

München Der Dax-Konzern Siemens Energy setzt angesichts der milliardenteuren Qualitätsprobleme bei der Windkrafttochter Gamesa einen Sonderausschuss des Aufsichtsrats ein. Das Gremium solle von Aufsichtsratsvize Hubert Lienhard geleitet werden, hieß es am Donnerstag in Industriekreisen. Siemens Energy wollte dazu keinen Kommentar abgeben.

Siemens Gamesa steckt schon seit Jahren in der Krise und zieht regelmäßig auch den Mutterkonzern in die Verlustzone. Ende Juni schockierte der Spezialist für erneuerbare Energien die Märkte mit einer neuen Negativnachricht: Massive Qualitätsprobleme an einigen Turbinen können in den kommenden Jahren mehr als eine Milliarde Euro kosten.

Der Aktienkurs von Siemens Energy stürzte darauf um mehr als ein Drittel ab – für einen Dax-Konzern ist das äußerst ungewöhnlich.

Siemens Energy: Auch Aufsichtsrat wurde von der Milliardenbelastung überrascht