Energietechnik Siemens Energy stellt Jahresprognose auf den Prüfstand - neue Probleme bei Siemens Gamesa

Der Energietechnikkonzern hat im abgelaufenen Quartal Verluste gemacht. Verantwortlich dafür waren die Folgen des Ukrainekriegs und anhaltende Probleme bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa.

Wegen des Ukraine-Krieges sind die Rahmenbedingungen der Geschäftstätigkeit für Siemens Energy herausfordernder geworden. (Foto: dpa) Siemens Energy

Berlin Siemens Energy hat mit anhaltenden Problemen bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa und den Folgen des Ukrainekriegs schwer zu kämpfen. Als Konsequenz stellt der Energietechnik-Konzern seine Jahresprognose auf den Prüfstand.

„Als Folge des Krieges sieht Siemens Energy erste Auswirkungen auf Umsatz und Profitabilität und sieht sich mit einer Verschärfung der bestehenden Beeinträchtigungen der Lieferketten konfrontiert“, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend mit. Die Folgen für das Geschäft in den kommenden Monaten seien noch nicht vollständig abschätzbar.

Bislang rechnete Siemens Energy für 2021/22 (30. September) mit einer bereinigten operativen Umsatzrendite (EBITA) vor Sondereffekten in einer Bandbreite von zwei bis vier Prozent. Der Umsatz sollte sich in einer Spanne von minus zwei bis plus drei Prozent entwickeln. Diese Ziele können nun möglicherweise nicht erreicht werden.

Siemens Energy hatte wie viele andere Unternehmen auch das Neugeschäft mit Russland eingestellt. Doch die Probleme sind nicht nur auf den Krieg zurückzuführen.

