Energietechnik Siemens Energy stellt Prognose auf den Prüfstand – erneut negative Überraschungen bei Gamesa

Der Energietechnikkonzern hat im abgelaufenen Quartal Verluste gemacht. Verantwortlich waren vor allem anhaltende Probleme bei der Windkrafttochter.

Wegen des Ukraine-Krieges sind die Rahmenbedingungen der Geschäftstätigkeit für Siemens Energy herausfordernder geworden. (Foto: dpa) Siemens Energy

Berlin Siemens Energy bekommt die Probleme bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa noch immer nicht in den Griff. Vor allem wegen schlechter Zahlen im Geschäft mit den erneuerbaren Energien stellt der Energietechnikkonzern seine Jahresprognose auf den Prüfstand.

Die Unsicherheit über den weiteren Geschäftsverlauf liegt zwar auch an den unabsehbaren Folgen des Kriegs in der Ukraine. Doch vor allem sorgt Siemens Gamesa einmal mehr für Enttäuschung. Der börsennotierte Windkraftkonzern vermeldete am Dienstagabend für das zweite Quartal 2021/22 (30. September) einen operativen Verlust vor Sonderfaktoren von 304 Millionen Euro. „Das ist noch einmal schlechter als erwartet und eine weitere Enttäuschung“, hieß es in Unternehmenskreisen.

