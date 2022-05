Energietechnik Siemens Energy stürzt in Verlustzone – und rechnet auch im Gesamtjahr mit roten Zahlen

München Siemens Energy stürzt wegen der anhaltenden Probleme bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa wieder tief in die roten Zahlen. Im zweiten Quartal 2021/22, das zum 30. September endete, verbuchte der Konzern einen Verlust nach Steuern von 252 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum verzeichnete Siemens Energy einen kleinen Gewinn von 31 Millionen Euro.

Entscheidender Treiber sind die Probleme bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa, an der Siemens Energy zwei Drittel hält. Die Situation bei der Windkrafttochter habe sich seit der letzten Gewinnwarnung weiter verschärft, sagte CEO Christian Bruch am Mittwoch. „Als Mehrheitsaktionär stellen wir unsere Expertise zur Verfügung, um den Ursachen auf den Grund zu gehen und die Probleme zu bewältigen.“

Im Gesamtjahr rechnet Siemens Energy nun mit einem Verlust auf Vorjahresniveau, als das Minus bei 560 Millionen Euro lag. Bislang hatte die Siemens-Abspaltung eine sehr starke Verbesserung in Aussicht gestellt. Bei der Prognose für das operative Ergebnis und den Umsatz rechnet Siemens Energy damit, am unteren Ende der Spanne zu landen.

Siemens Energy steht schon länger vor einer fast paradoxen Situation. Die Sparte Gas and Power mit den Kraftwerken, die seit vielen Jahren strukturell unter Druck steht, entwickelt sich sehr solide. Dagegen überrascht Siemens Gamesa, das eigentlich für die Zukunft des Konzerns steht, regelmäßig auch die Zentrale in München mit schlechten Nachrichten.

Dies liegt zum einen an hausgemachten Problemen vor allem beim Anlauf einer neuen Turbinengeneration. Hinzu kommen die strukturellen Herausforderungen in der Branche, in der derzeit kein Anbieter Geld verdient.

Eckdaten für das zweite Quartal 2021/22 hatte Siemens Energy bereits vorgelegt. Der Umsatz sank vergleichbar um knapp zwei Prozent auf 6,6 Milliarden Euro. Das angepasste operative Ergebnis rutschte mit einem Verlust von 77 Millionen Euro in die Verlustzone.

Siemens Energy hatte für 2021/22 eine bereinigte operative Umsatzrendite (Ebita) vor Sondereffekten in einer Bandbreite von zwei bis vier Prozent in Aussicht gestellt. Der Umsatz soll sich in einer Spanne von minus zwei bis plus drei Prozent entwickeln.

Die Probleme bei Siemens Gamesa sind ein Dauerthema. Seit der Fusion der Siemens-Windkraft mit dem spanischen Konkurrenten hatte das neue Unternehmen immer wieder auch den Mutterkonzern in München mit Gewinnwarnungen überrascht.

