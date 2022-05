Energietechnik Siemens Energy stürzt in Verlustzone – Vorstandschef Bruch steht vor einem großen Dilemma

München Siemens-Energy-Chef Christian Bruch macht aus seiner Frustration keinen Hehl. Die schlechten Zahlen bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa, die den ganzen Konzern in die Verlustzone stürzten, seien „eine weitere Enttäuschung für alle Aktionäre“, sagte der CEO am Mittwoch bei Vorlage der Quartalszahlen. Die operativen Probleme seien noch größer als erwartet, die Krise der Tochter überdecke die Fortschritte in den anderen Geschäftsbereichen.

Es ist eine geradezu paradoxe Situation bei dem noch jungen börsennotierten Konzern: Das seit Jahren in einer strukturellen Krise steckende Stammgeschäft mit großen Kraftwerken entwickelt sich ordentlich. Dagegen überrascht die Tochter Siemens Gamesa, die mit den erneuerbaren Energien eigentlich für die Zukunft des Konzerns steht, regelmäßig auch die Zentrale in München mit schlechten Nachrichten.

Nach Informationen des Handelsblatts aus Aufsichtsratskreisen könnte bis zum Kapitalmarkttag Ende Mai eine Entscheidung fallen, wie es mit der börsennotierten Tochter weitergeht. Eine Vollintegration sei die bevorzugte Option, um den Durchgriff der Zentrale zu verbessern. Ein solcher Schritt sei allerdings nicht einfach zu realisieren, eine Komplettübernahme per Barangebot für den verlustreichen Konzern ein enormer Kraftakt. „Die Finanzierungsfrage ist noch weitgehend ungeklärt“, heißt es.

Wie groß der Handlungsbedarf ist, zeigte sich nun einmal mehr: Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22, das zum 30. September endet, verbuchte der Konzern einen Verlust nach Steuern von 252 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte Siemens Energy noch einen kleinen Gewinn von 31 Millionen Euro erzielt.

Im Gesamtjahr rechnet Siemens Energy nun mit einem Verlust auf Vorjahresniveau. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy einen Verlust von 560 Millionen Euro gemacht. Bislang hatte die Siemens-Abspaltung eine sehr starke Verbesserung in Aussicht gestellt. Bei der Prognose für das operative Ergebnis und den Umsatz rechnet Siemens Energy damit, am unteren Ende der Spanne zu landen.

Kein Verkauf der erneuerbaren Energien

Theoretisch gibt es für Bruch drei Optionen: die Vollintegration von Siemens Gamesa, weiterzumachen wie bisher und auf Restrukturierungserfolge zu warten, oder eine Trennung vom derzeit verlustreichen Geschäft. Neue Kraftwerke gelten zwar nicht als Verkaufsschlager, könnten Siemens Energy aber noch lange Gewinne einbringen.

Eine Trennung von den erneuerbaren Energien scheint aber vom Tisch. Sowohl das Management als auch Investoren und Aufsichtsrat sehen langfristig weiter gute Perspektiven – auch wenn derzeit kein Windkraftanbieter Geld verdient. „Wind ist nach wie vor wesentlicher Teil unserer Strategie“, sagte Bruch am Mittwoch. Eine Trennung sei für ihn „keine Option, die wir aktiv verfolgen“.

Dafür bekommt er Rückendeckung von Investoren. „Der Windkraft gehört die Zukunft“, sagte Fondsmanagerin Vera Diehl von Union Investment dem Handelsblatt. Die hohen Strompreise, der Kampf gegen den Klimawandel und der Wunsch nach mehr Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern spielten der Branche in die Hände. „Alles, was derzeit passiert, unterstützt das Geschäftsmodell.“

Siemens Energy dürfe sich auf keinen Fall von der Windkraft trennen. Auch Ingo Speich von der Deka ist überzeugt: „Mittelfristig können die aktuellen geopolitischen Veränderungen Rückenwind für das Geschäftsmodell von Siemens Energy sein.“

Ein Weiter-so kann aber auch keine Lösung sein. Zwar trauen alle Seiten dem früheren Siemens-Energy-Vorstand Jochen Eickholt als neuem Siemens-Gamesa-CEO zu, die internen Probleme in den Griff zu bekommen. „Eickholt hat in den ersten Wochen jeden Stein umgedreht“, sagte ein Insider.

Doch lässt sich ein Projektgeschäft nicht so schnell drehen. Sichtbare Erfolge werden auf sich warten lassen. Die Windkrafttochter hat unter anderem Probleme beim Hochlauf der neuen Onshore-Turbinengeneration 5X. Einen ersten Großauftrag erhielt das Unternehmen aus Brasilien. Allerdings ist dort ein Anteil lokaler Fertigung gefordert – und der Aufbau der Produktion bereitet Schwierigkeiten.

Zudem ist die Transparenz im Zahlenwerk weiterhin gering. Vor allem beim Mutterkonzern in München sorgt das immer wieder für Verärgerung. Eickholt bemüht sich derzeit in Madrid, auch dieses Problem in den Griff zu bekommen.

Aktivistische Aktionäre lauern auf ihre Chance

Doch hat Siemens Energy nicht beliebig Zeit. Im Umfeld wird vor aktivistischen Aktionären gewarnt. Zudem steht der Aktienkurs stark unter Druck. Am Mittwoch sank er um knapp fünf Prozent auf unter 16 Euro, ein neues 52-Wochen-Tief. Als Konsequenz musste das neue Unternehmen den Dax nach einem kurzen Gastspiel wieder verlassen.

Als letzte Option könnte Vollintegration gewählt werden. Siemens Energy hält 67 Prozent der Anteile an der börsennotierten Windkrafttochter und kann nur indirekt über den Aufsichtsrat Einfluss nehmen. Eine Komplettübernahme gilt intern als sinnvoll, wäre aber ein enormer finanzieller Kraftakt.

Siemens Gamesa insgesamt kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von knapp neun Milliarden Euro. Spekulationen über eine Komplettübernahme könnten das ausstehende Drittel noch teurer machen. Eine Übernahme mit eigenen Aktien wäre auch nicht einfach, Siemens Energy wird derzeit selbst nur mit etwa 11,5 Milliarden Euro bewertet.

Diese Probleme muss Bruch in einem ausgesprochen schwierigen Umfeld lösen. Auch Siemens Energy leidet unter den Problemen in den Lieferketten und den gestiegenen Materialpreisen. Zudem muss der CEO entscheiden, wie es mit dem Russlandgeschäft weitergehen soll. Bislang hat die Siemens-Abspaltung zwar das Neugeschäft eingestellt, bedient aber weiterhin langfristige Serviceverträge.

Immerhin konnte Bruch die operative Prognose für das laufende Jahr bestätigen. Siemens Energy hatte für 2021/22 eine bereinigte operative Umsatzrendite (Ebita) vor Sondereffekten in einer Bandbreite von zwei bis vier Prozent in Aussicht gestellt. Der Umsatz soll sich in einer Spanne von minus zwei bis plus drei Prozent entwickeln. Bruch rechnet damit, am unteren Ende der Spanne zu landen.

Dass er die Prognose nicht ganz kappen musste, liegt vor allem an „Gas and Power“: Die Sparte konnte den Umsatz im zweiten Quartal leicht auf 4,4 Milliarden Euro steigern und erzielte eine ordentliche operative Marge von 5,3 Prozent.

Doch auch bei den Beschäftigten der Kraftwerkseinheit sei die Frustration groß, heißt es in Arbeitnehmerkreisen. Nach vielen Stellenabbaurunden laufe es inzwischen endlich besser – doch die Erfolge würden vom Geschäft mit den Erneuerbaren zunichtegemacht.

