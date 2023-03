Energietechnikkonzern Siemens Energy sammelt mit Kapitalerhöhung knapp 1,3 Milliarden Euro ein

Die neuen Aktien wurden zu einem Preis von 17,32 Euro ausgegeben und waren fast vierfach überzeichnet. Das Umfeld war allerdings nicht günstig.

Rechnerisch könnte das Unternehmen mit der Kapitalerhöhung mehr als 1,3 Milliarden Euro einsammeln. (Foto: Reuters) Siemens Energy

München Siemens Energy hat sich in einem schwierigen Börsenumfeld mit einer Kapitalerhöhung knapp 1,3 Milliarden Euro beschafft. „Das Interesse an der Kapitalerhöhung war so hoch, dass sie fast vier Mal überzeichnet wurde“, sagte Finanzvorständin Maria Ferraro am Mittwochabend. Mit dem Erlös will der Dax-Konzern die Komplettübernahme der Krisentochter Siemens Gamesa teilweise refinanzieren.

Insgesamt gab Siemens Energy knapp 72,7 Millionen Aktien zu einem Preis von 17,32 Euro aus. Das entsprach einer Kapitalerhöhung um zehn Prozent. Der Anteil der Ex-Mutter Siemens sinkt durch die Verwässerung von 35 auf 32 Prozent. Der Technologiekonzern will die Beteiligung weiter verringern.