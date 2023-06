Energietechnikspezialist Siemens Energy: Gamesa-Minderheitsaktionäre ebnen Weg zur Komplettübernahme

Bisher hält Siemens Energy rund 98 Prozent an seiner verlustreichen Tochter Gamesa. Jetzt ist auch die anvisierte Komplettübernahme möglich.

Die Tochter hat Siemens Energy zuletzt immer wieder die Zahlen durch hohe Verluste verdorben. (Foto: Reuters) Siemens Gamesa

Düsseldorf Siemens Energy hat einen großen Schritt zur völligen Kontrolle des spanischen Tochterunternehmens Siemens Gamesa gemacht. In einer außerordentlichen Hauptversammlung in Madrid hätten die Minderheitsaktionäre von Siemens Gamesa einer Kapitalherabsetzung zugestimmt, teilte der Energietechnikkonzern am Dienstag mit.

Betroffen seien die ausstehenden 2,21 Prozent der Aktien, die nicht von Siemens Energy gehalten werden. „Damit ist die vollständige Integration von Siemens Gamesa in Siemens Energy möglich.“ Durch die Kapitalherabsetzung würden die Anteile der Minderheitsaktionäre eingezogen. Die Aktionäre erhielten dafür eine Kompensation von 18,05 Euro pro Aktie. Dies entspreche dem Preis des freiwilligen Kaufangebots von Siemens Energy aus dem Jahr 2022.