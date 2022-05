Energieunternehmen BASF lotet Abspaltung von Wintershall-Russland-Geschäft aus

Düsseldorf, Frankfurt Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF prüft die Aufspaltung des Öl- und Gasförderers Wintershall Dea, um die Tochtergesellschaft mittelfristig an die Börse bringen zu können. Demnach sollen Investmentbanker die Möglichkeiten eines Verkaufs der Russlandaktivitäten an den Joint-Venture-Partner Letter One um den russischen Oligarchen Michail Fridman ausloten, heißt es in Unternehmens- und Branchenkreisen. Zuerst hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über die Pläne berichtet.

BASF hält mit gut 72 Prozent die Mehrheit an Wintershall Dea, der Rest liegt bei Letter One. Die Ludwigshafener haben schon lange Pläne, das Gemeinschaftsunternehmen an die Börse zu bringen, doch hatten die russischen Partner dabei stets gebremst. Mit Beginn des Ukrainekriegs und der Sanktionen gegen Russland ist ein IPO aber praktisch unmöglich geworden.

Grund ist die starke Position von Wintershall Dea in Russland: Das Unternehmen ist einer der engsten Partner Gazproms im Westen. In Sibirien fördern beide Konzerne mit einem Gemeinschaftsunternehmen Gas, zudem fördert Wintershall in Russland Öl.

Ein Ausweg wäre es, diese Aktivitäten von Wintershall zu trennen und ein auf das restliche Geschäft fokussiertes Unternehmen börsenreif zu machen. Doch dieser Plan hat Tücken, denn auch ein Verkauf von Aktivitäten und Vermögen in Russland ist unter den gegebenen Umständen kaum umsetzbar.

Selbst für den logischen Käufer Letter One könnte ein solcher Kauf nicht im strategischen Interesse liegen. Es ist unwahrscheinlich, dass die L1-Anteilseigner zustimmen, jetzt das Russlandgeschäft zu übernehmen und so näher an die russische Regierung heranzurücken.

Seit Anfang März ist bekannt, dass der Oligarch Fridman auf der Sanktionsliste der Europäischen Union steht und somit offiziell die Führung von Letter One abgegeben hat. Allerdings hat sich Fridman gegen den Krieg positioniert und will sich von Moskau abgrenzen. Auch der Oligarch German Khan, der bis vor Kurzem im Wintershall-Aufsichtsrat und im Letter-One-Vorstand saß, steht auf der Sanktionsliste.

BASF will mit der Trennung von Wintershall nicht ewig warten

Zwar gilt bisher das Unternehmen Letter One als Ganzes nicht als sanktioniert. Doch Wintershall hat vorsorglich alle Zahlungen an Letter One eingestellt. Der Anteilseigner hätte also eher Anreize, sich weiter von der russischen Regierung abzugrenzen, als große Öl- und Gasfelder in Russland zu übernehmen.

Analysten schätzen bei den momentanen Ölpreisen den aktuellen Wert des BASF-Anteils an Wintershall Dea theoretisch auf gut 20 Milliarden Euro. Weil aber die Vermögenswerte in Russland realistischerweise mit null bewertet werden müssen, würde der Wert des Rests nur ein Drittel dieser Summe ausmachen, rechnet die Baader Bank vor.

So ist unklar, wann es zu einem Börsengang kommen könnte – obwohl Wintershall technisch bereits für einen Börsengang bereit wäre, wie CEO Mario Mehren in der vergangenen Woche bei der Vorstellung der Quartalszahlen sagte. Wintershall ist mittlerweile eine Aktiengesellschaft und hat die rechtlichen Voraussetzungen für einen Gang an die Börse geschaffen.

Doch das russische Geschäft macht das Unternehmen wenig attraktiv. In Finanzkreisen wird ein Börsengang in diesem Jahr eher als unrealistisch eingeschätzt. Ohne die russischen Aktivitäten hingegen könnte Wintershall Investoren als mit den ESG-Nachhaltigkeitskriterien konforme Öl- und Gasfirma in Europa locken, schreiben die Analysten der Baader Bank.

Bei BASF und Wintershall stehen nun mehrere Optionen im Raum: Sie können das Russlandgeschäft komplett abschreiben oder versuchen, mit einem Verkauf an Letter One zumindest überhaupt noch Einnahmen zu erzielen – selbst wenn BASF wohl nur einen geringen Preis bekommen dürfte. Dritte Option wäre es abzuwarten, ob die Wintershall-Assets in Russland irgendwann wieder einen neuen Wert erhalten.

Das aber ist angesichts des Bruchs mit Russland überhaupt nicht absehbar. Dazu kommt, dass BASF mit der Trennung von Wintershall nicht ewig warten will. Der Konzern benötigt die Einnahmen in den kommenden Jahren für milliardenschwere Investitionen in die grüne Transformation, ins Chinageschäft und in die Produktion von Batteriechemie.

